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蘇震清兒媳藍婉茜涉賄20萬交保發文 屏檢批恐藉自媒體串證與事證不符

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜與其父親，遭檢方偵辦涉假借宗親會名義辦餐會賄選，檢方本月三日聲押父女，法官裁定兩人均20萬元交保。藍婉茜今發文澄清未做違法事證等語。屏東地檢署怒批，藍的發文有假借自媒體公然串證，影響未到案關係人，檢方在羈押庭時，已向法院力陳此案特殊情況，如今貼文果然證明檢方所述為真，晦暗風險已然成真。

檢方指出，藍婉茜在臉書發文陳述內容，與藍在偵查中與法院羈押庭歷次所為供述，以及卷內證人證詞、相關事證均有重大不符。法院駁回羈押聲請是因事證明確，檢方認為原裁定認事用法有違誤，已即時提起抗告。

檢方表示，法院裁定准予被告藍婉茜與其父親2人具保的主因，是認定藍婉茜與父親2人涉犯投票行賄罪嫌重大，且客觀上有勾串共犯或證人之虞，具備羈押原因；考量餐會相關事實業經多名實際參與者具結證述明確，證詞亦無重大歧見，案情晦暗的可能性已大幅降低，認無羈押之必要性，始各裁定以20萬元交保。足見法院是因案情已臻明朗，而非認定其等犯嫌不足。

檢方指出，3日收到裁定書後，審酌原裁定認事用法存有違誤，同日下午依法提抗告。

「公然發文與事證悖離，恐涉利用自媒體串證，移由二審法院審酌。」屏東地檢署表示，藍婉茜在貼文辯稱「宗親會每年均有例行餐會」、「為多年來與宗親長輩相聚、維繫情義之重要時刻」等語，與檢方偵訊及羈押庭所掌握各項事證全然不符；恐有假借自媒體公然串證、影響未到案關係人高度嫌疑。

檢方表示，檢察官在羈押庭時向法院力陳依本案特殊情形，如未予羈押必有勾串之情，如今貼文果然證明檢察官所陳為真，「晦暗風險已然成真」是否構成實質勾串事實，檢方蒐證截圖並附卷，移請高雄高分院在審理抗告案件時一併審酌。

檢方表示，秉持嚴守中立、不分黨派，涉及不法，必依法究辦到底。涉案當事人若有任何有利事證，應循正當法定訴訟程序主張並提出，切勿藉由社群網路混淆視聽或企圖影響司法審理。

里港鄉長兩人參選，無黨籍33歲藍婉茜二度參選，她的丈夫是前立委蘇震清兒子蘇孟淳，這次參選第二選區縣議員候選人。藍婉茜這次參選獲里港地方派系支持，對上民進黨籍陳明達，陳明達是資深縣議員，一對一對決。

屏檢批，藍婉茜在臉書發文與事證悖離，恐涉利用自媒體串證，移由二審法院審酌。圖／取自藍婉茜臉書
屏檢批，藍婉茜在臉書發文與事證悖離，恐涉利用自媒體串證，移由二審法院審酌。圖／取自藍婉茜臉書

前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜。聯合報系資料照
前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜。聯合報系資料照

蘇震清 交保 自媒體

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