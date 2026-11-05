里港鄉長參選人藍婉茜涉賄交保 屏檢認有重大不符恐涉串證

無黨籍屏東縣里港鄉長參選人藍婉茜涉賄交保，今天她在臉書稱「宗親會每年均有例行餐會」等話。屏檢強調，與事證重大不符，恐涉利用自媒體串證，已蒐證並與抗告案件一併審酌。

屏檢偵辦，藍婉茜、父親藍信義及蔡姓執行長及樁腳黃姓村長等4人，涉嫌於今年5月30日假借藍氏宗親會名義，舉辦免費餐會招待選民，每桌新台幣6000元，檢調2日發動搜索，訊後聲押藍婉茜父女，蔡姓執行長及黃姓村長分別諭知交保新台幣20萬元、8萬元；3日中午屏東地院裁定藍婉茜父女各20萬元交保。

藍婉茜今天在臉書（Facebook）發文表示，自己擔任宗親會總幹事已經超過8年，宗親會每年都有例行餐會，對她而言，這是多年來與宗親長輩相聚、維繫情誼的重要時刻，如今因為這起事件，讓許多年事已高的宗親長輩及鄰居們，受到調查與新聞關注影響，感到心疼也抱歉。

藍婉茜強調，自始至終都沒有做出違法的事情，目前調查程序仍在進行中，已委任專業律師會依法配合調查，也會透過正式程序提出相關事實與證據，尊重司法，相信事實終究能夠被完整釐清，還她清白。

對此，屏東地檢署今天新聞稿表示，法院裁定藍婉茜父女具保主因是認定兩人涉犯投票行賄罪嫌重大，客觀上具備羈押原因，因考量餐會相關事實經多名實際參與者證述明確，證詞無重大歧見，認無羈押的必要性，而非認定犯嫌不足。3日當天收到裁定書後，已依法提起抗告。

針對今天藍婉茜貼文，屏檢說明，貼文辯稱「宗親會每年均有例行餐會」、「為多年來與宗親長輩相聚、維繫情誼之重要時刻」等語，與藍婉茜在偵查中、法院羈押庭供述及相關事證均有重大不符，此舉恐有假借自媒體公然串證、影響未到案關係人的高度嫌疑，已蒐證截圖並附卷，移請高雄高分院於審理抗告案件時一併審酌。