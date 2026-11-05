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誆「會挖洞的老鼠」賣穿山甲喊價1.2萬 2原民二審拒供來源

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

新竹縣原住民男子陳豪、趙浩偉2023年上網兜售保育類穿山甲，遇員警偽裝買家遭逮時還出手攻擊，被依涉野生動物保育法、妨害公務等罪起訴。未料，一審認定2人涉野保法部分無罪，僅輕判陳拘役30日；案件上訴二審，台灣高等法院今開庭審理，陳、趙仍不認罪，拒絕供出穿山甲來源為何。

檢警指控，陳、趙2人共謀販賣保育類野生動物穿山甲，在不詳時間於竹縣尖石鄉某處山區進行捕獵，再由趙上臉書社群刊登圖文販售。

2023年7月18日晚間，趙透過臉書社團「山產，水產買賣社」貼文，寫下「需要私訊/14.7斤深山鐵甲武士/會挖洞的老鼠」等文字。警方發現後喬裝為買家私訊詢問，趙則喊價欲以1萬2000元售出，並收取訂金1000元。

同年月20日下午，陳依約帶著員警去到竹東火車站前交易，再指引前往竹東鎮頭前溪河濱公園內一處草叢，查獲藏放其中的穿山甲一隻。未料，當警方表明身份出手逮捕之際，陳竟以揮拳、口咬、腳踢等方式攻擊，導致警員掛彩。

檢方偵結，2024年依涉犯野生動物保育法、妨害公務等罪，起訴陳、趙。

新竹地院一審期間，陳、趙不認罪，對於穿山甲來源三緘其口，堅稱沒有參與捕捉，甚至互相推託。唯一有提到的，是趙稱曾開車載運本案穿山甲至河濱公園面交。

但竹院認為，檢方並無交代陳、趙販售的穿山甲是從何而來，也有可能是經他人轉手取得，無從推定由2人實際「獵捕」；另趙雖於臉書發文兜售，但與野保法「在公共場所陳列、展示」要件不合，均無法論罪，一審僅依妨害公務罪判陳拘役30日，得易科罰金3萬元，其餘無罪。

案件上訴二審，高院今開庭審理，法官數度追問「穿山甲怎麼來？」但2人仍否認犯野保法，喊冤「不知道穿山甲從哪裡來」。趙表示，他只負責介紹買家給陳，中間僅拿到1、2000元仲介費，後續則由陳帶路領取穿山甲，時隔多年已記不太得細節。

檢方認為，一審無罪判決有認事用法上的違誤，請求二審改判有罪；另妨害公務有罪部分，則請求重判。

面對2人始終避而不答，法官也當庭曉諭，依據檢方起訴法條，有關野保法部分除了非法獵捕、陳列展示，還有「騷擾」野生動物，此部分2人有駕車載運、抓取等行為，均可能觸法，要求2位委任律師特別留意。全案候核辦。

穿山甲示意圖。圖／屏科大提供
穿山甲示意圖。圖／屏科大提供

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