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退還社區志工參訪旅費涉期約賄選 彰檢速審速結今提起公訴
彰化縣彰化市一名張姓里長參選人，今年8月30日退還社區志工參訪旅費每人300元，被檢舉期約賄選，經檢察官訊問後有18名志工自動繳回300元。彰化地檢署今偵結，以投票行賄罪提起公訴，移審法院後以10萬元交保。
檢方指出，接獲民眾檢舉彰化市1名張姓里長參選人有買票行為，檢察官指揮彰化縣調查站、彰化縣警察局彰化分局調取相關資料後，10月5日通知張姓參選人及關志工20多人到庭說明後，認為張姓參選人涉犯公職人員選舉罷免法第99 條第1項之投票行賄罪嫌重大，而向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。
檢方調查，張姓參選人為求當選，今年8月30日辦理社區發展協會志工參訪活動，假藉退還旅費名義，以300元現金向有里長選舉投票權的25名志工買票，要求該等志工支持他競選里長，經檢察官訊問志工後已有18人自動繳回300元賄款交由警方查扣，彰檢向法院聲請依法宣告沒收。
彰檢呼籲共同守護彰化最乾淨、最民主的選風，對於民眾提出的每項寶貴賄選情資，不論是餐敘、旅遊、禮品、現金等各種型態的賄選行為，均將秉持「查察無死角、究責無期限、執法無上限」之態度，積極深入蒐證，共同守護民主核心價值。
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