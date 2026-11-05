前棒球國手持刀刺死女友判刑15年…癌末未收監逾3年 嘉檢再發監

前棒球國手、台電員工陰經龍不滿女友提出分手，持刀刺死女友，遭法院判處有期徒刑15年、褫奪公權5年，判決2023年定讞。陰經龍原於同年發監執行，卻因罹患口腔癌末期，經評估暫不予收監，交由家屬帶回照護。案件定讞後逾3年，嘉義地檢署2日再度發監，目前由醫師評估身體狀況，確認是否適合入監服刑。

近60歲陰經龍原是台電公司嘉義區營業處員工，女友張姓女子則任職於台電協力廠商。兩人交往多年，張女提出分手後，雙方協商未果。2022年3月間，陰經龍趁著遞送文件之際，持刀刺向張女胸口，張女送醫後仍宣告不治。嘉檢偵辦後，依殺人等罪嫌起訴。法院審理後判處陰經龍有期徒刑15年、褫奪公權5年，案件於2023年6月26日判刑定讞。

陰經龍同年8月9日發監執行，嘉義監獄發現他罹患口腔癌，經醫師檢查評估已達癌末程度，依監獄行刑法規定，8月11日評估不予收監。嘉檢當時諭知他以新台幣10萬元交保，並要求不得騷擾被害人家屬，責付家屬帶回照護。

為掌握陰經龍健康狀況及後續執行情形，嘉檢之後函請嘉市警方不定期前往其住處訪視，了解治療進度及身心狀況，確認是否已符合入監執行條件。嘉檢表示，警方訪視回報，陰經龍持續接受治療。考量責付家屬照護已逾3年，檢方2日再度將他發監執行，目前由醫師進一步檢查評估，確認身體狀況是否能夠入監服刑。

陰經龍曾是棒球國手，也是台電棒球隊成員，少棒時期曾赴美參加威廉波特少棒錦標賽，助隊奪下世界冠軍，之後入選國家青棒代表隊，退伍後加入台電棒球隊，並在台電任職。昔日棒球國手因感情糾紛犯下殺人案，如今判刑定讞後，能否正式入監服刑，仍待醫療評估結果。