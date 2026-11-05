「卡神」楊蕙如否認詐977萬 批「劣檢栽贓」：我玩股票就賺幾千萬

昔被視為綠營網軍的「卡神」楊蕙如被控利用舉辦2017、2018年WTA女子職業網球賽事詐取補助977萬元；台北地院今開庭，楊女否認犯罪，辯稱辦活動1毛錢沒賺，還賠了1億元，希望法院還她清白。

楊蕙如說，她辦活動靠父母賣地還錢，光是利息就一年付出二、三千萬元，不會想詐騙幾百萬元；她說，自己玩股票、期指一個月就賺幾千萬，另批起訴她的檢察官是「惡檢」、「劣檢」栽贓、侮辱她。

法官整理搜索扣押物清單請楊蕙如表示意見，楊女表示，比賽前後歷經3年，有上百上千人去執行，她是執行長只負責大方向決策，不可能所有資料都看過，而檢方搜索帶走相關、不相關的資料，有些資料她也沒看過，只有極少部分與比賽有關，不過，法官從資料中即可證明她的清白。

楊蕙如的律師陳澤嘉表示，比賽都有錄影轉播，會呈現工作人員的數量，待上網找畫面再向法院提出與說明。

今天運動部訴訟代理人、台北市政府體育局代理人都出庭參與訴訟，但對審判程序無意見，法官庭末諭知候核辦。

檢方起訴，楊蕙如擔任易始、杰美、品原公司負責人，2015年易始取得WTA台灣公開賽舉辦權，楊蕙如原與運動行銷龍頭寶悍運動平台合作，但因易始積欠2015年賽事費用，寶悍後2年不願繼續辦比賽。

不過，因主辦賽事所費不貲，楊蕙如向台北市體育局、體育署及觀光局申請補助，開立未籌辦活動的杰美、品原公司的不實發票以及寶悍收到易始還款的發票，浮報總執行金額為977萬元，進而詐領補助款。

檢方認為，楊蕙如利用舉辦國際賽事圖謀私利，騙取國家補助經費，實質排擠政府挹注體育運動的資源。造成公、私協力舉辦國際體育賽事合作模式難以順利推行，建請法官沒收犯罪所得，並對楊女從重量刑。