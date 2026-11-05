基隆議員收賄133萬…乾泰豐綁圍標貪汙弊案 含5公務員共起訴9人

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，檢方今天偵結，將國民黨議員曾紀嚴、市府工務處公用事業科長顧勝璿、前中正區長傅俊昇等5名公務員及乾泰豐老闆何沛紳等業者共9人，依涉犯違反貪汙治罪條例、公務員洩漏秘密罪、公務員財產來源不明與違反政府採購法等罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，議員曾紀嚴等5人均在押，乾泰豐負責人何沛紳為長期取得「議員建議款」工程，並讓公司向基隆市政府得標工程能順利通過驗收與撥款，曾紀嚴剛當上議員時，何即暗示可每月資助。曾則以「議員建議款」額度的動支建議優先推薦乾泰豐等公司，共獲取133萬元賄款。

檢方說，曾紀嚴優先向需求單位推薦乾泰豐等3家公司承攬「議員建議款」工程。何沛紳於114年初，因工程驗收拖延，致公司資金周轉不靈，即委請曾紀嚴致電基隆市政府都市發展處、財政處及主計處等局處首長，要求加快辦理驗收、撥款速度，使何得以順利取得款項。

檢察官調閱曾及配偶吳女名下金融機構帳戶，發現曾嚴擔任基隆市第20屆議員期間，吳女於112年4月起至115年6月間，頻繁以臨櫃或小額方式存入現金，共計1688萬。但曾紀嚴夫妻月薪合計僅13萬餘元，扣除服務處開銷、生活費及競選費用後所剩無幾，其財產增加與收入顯不相當，曾僅就其中165萬元提出說明，涉犯公務員財產來源不明罪等。

採購中心約聘僱員楊鴻祺負責領取「基隆市路燈案」等9件標案廠商投標文件，於開標前一日與何謀議，利用手勢、點頭、搖頭或胸前口袋插筆等暗號，傳遞訊息，讓何取得標案。

檢方指出，前中正區長傅俊昇自110 年起至115年間長期利用職務上對採購案履約、驗收及請款之實質影響力，收受何沛紳提供的賄賂與不正利益共計23萬元，雙方建立長期供養關係，傅幫忙掌握及督促工程撥款進度、向市長爭取頒發優良廠商證明等。

顧勝璿於107年升科長前，因積欠卡債向何以借錢名義索要15萬元，何應允並交付15萬現金，顧升科長後利用其督導路燈工程案履約管理及廠商請款等業務之職務權限，使何於各期估驗計價均順利取得款項。何從108年至115年間長期行賄顧交付共355萬元賄款。

由於曾紀嚴被控涉犯貪汙治罪條例收賄為10年以上徒刑之重罪，於今年1月列入國民法官法審理範圍後，本案適用國民法官法。