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閃兵案開庭！藝人「王子」當庭自爆另找閃兵集團 法官傻眼

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院開庭審理藝人閃兵案，今天傳喚棒棒堂成員「王子」（本名邱勝翊）、饒舌歌手Finesse’Boy（本名張傑瑞）、IG跑車網紅「邵某」（本名邵凱宏）等檢方第五波起訴的13名役男是否認罪。不料王子雖坦承閃兵，卻當庭自爆並非找閃兵集團首腦陳志明閃兵，而是另有其人，說詞也獲陳當庭證實，讓法官詫異不已直呼「難道醫院外面都是你們這種人（指不法閃兵集團）嗎？」

王子庭訊結束離去前表示，「對於過去所犯的錯誤，再次跟大家說聲抱歉對不起，接下來一切尊重司法，未來也會持續反省，以及做出對這個社會更有意義的事情。謝謝！」

今天到庭的13名役男，均對於閃兵犯行認罪，但在法官確認共犯關係時，陳志明表示今天的被告役男中，部分非由自己經手，例如王子就不是，還有另名劉姓素人役男已無印象，要看到本人才能確認。

王子遭起訴時，被檢方認為心存僥倖未主動自首且矢口否認企圖掩飾犯行，犯後態度不佳，為此具體求刑2年2月。今天開庭時他先由律師表示，對於妨害兵役犯行認罪，但有部分與起訴事實不符，律師在偵查期間就曾與王子確認，當初並不是找陳志銘幫他閃兵。

法官追問王子，那當初是找誰閃兵？王子並未進一步說明，法官於是回頭問陳志明是否知道是誰，陳也表示不知道，法官聞言驚呼「我實在很好奇，難道醫院外面都是你們這種人（指不法閃兵集團）嗎？」

公訴檢察官則指出，即便今天到場的13名役男均認罪，但本件不宜由審查庭審理，因為被告都是侵害國家法益，因台灣人民需要強大國軍保護，公訴人蒞庭是為了盡可能求處重刑，使法院堅持重判的心證，避免被告造成捐款換取減刑，或營造關懷公益的假象以取得緩刑。

饒舌歌手Finesse’Boy（本名張傑瑞）今為<a href='/search/tagging/2/閃兵案' rel='閃兵案' data-rel='/2/242823' class='tag'><strong>閃兵案</strong></a>前往新北地院出庭。記者蔣永佑／攝影
饒舌歌手Finesse’Boy（本名張傑瑞）今為閃兵案前往新北地院出庭。記者蔣永佑／攝影

藝人王子（本名邱勝翊）為閃兵案今天前往新北地院出庭，當庭否認自己是找閃兵集團首腦陳志明幫忙，而是另有其人。記者蔣永佑／攝影
藝人王子（本名邱勝翊）為閃兵案今天前往新北地院出庭，當庭否認自己是找閃兵集團首腦陳志明幫忙，而是另有其人。記者蔣永佑／攝影

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