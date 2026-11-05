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被徐巧芯指「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」 溫朗東一告再告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯受訪指政治評論員溫朗東「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」、「在同梯床上大小便」，溫提告誹謗，檢方處分不起訴，溫聲請再議被駁回，向台北地院聲請准許自訴，法官日前裁定駁回聲請，不得抗告，溫執意抗告再被法院裁定駁回。可抗告。

溫朗東聲請自訴徐巧芯，法院上次駁回的標的是「誹謗案本身」，新的駁回標的是「誹謗案被駁回的裁定」，因此溫仍有機會爭訟，不過，關於就「誹謗案被駁回的裁定」如溫提抗告，法實務界認為仍會駁回。

溫朗東向台北地檢署提告，徐巧芯2024年4月16日下午2時，在立法院院區中興大樓接受媒體聯訪時，發表他「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」、「在同梯床上大小便」等不實言論，涉犯刑法誹謗、個人資料保護法非公務機關未基於特定目的利用個人資料罪，檢方處分不起訴確定，聲請法院准許提起自訴。

法院第一次審查認為，綜合觀察，難僅以言論可能使溫朗東名譽受有不利益，即認定徐巧芯主觀上有損害溫的意圖，徐未涉誹謗罪也未違反個人資料保護法，溫朗東聲請自訴沒有理由，裁定駁回，不得抗告。

國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

政治評論員溫朗東。聯合報系資料照
政治評論員溫朗東。聯合報系資料照

徐巧芯 溫朗東 逃兵

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