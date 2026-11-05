虛擬貨幣下注新北市長選舉 南部民眾涉賭博遭移送

境外預測市場平台Polymarket出現新北市長選舉賭盤，市警局土城分局今天表示，查獲1名南部民眾涉嫌利用VPN及虛擬貨幣下注選舉結果，涉案人坦承犯行，全案昨天移送地檢署偵辦。

土城警察分局今天發布新聞表示，日前網路巡邏發現，境外預測市場平台Polymarket出現以台灣選舉結果為標的的預測賭盤，隨即成立專案小組調查。

警方發現，該境外平台網域涉違反公職人員選舉罷免法，已經遭台灣苗栗地方法院、南投地方法院刑事裁定函命令封鎖。但有民眾透過VPN（虛擬私人網路）規避平台地區使用限制，利用虛擬貨幣投注新北市長選舉結果。

警方說，進一步運用區塊鏈交易紀錄及虛擬貨幣金流分析技術，追查資金來源及相關帳戶，逐步查明涉案人身分，為住在南部的1名男子。

土城警分局偵查隊副隊長柳毓平接受中央社記者電訪表示，警方南下高雄市辦案，涉案民眾坦承曾透過境外平台下注，全案於11月4日依照涉嫌賭博罪嫌與涉嫌違反選罷法，移送地檢署偵辦。

柳毓平說，虛擬貨幣金流分析技術是利用區塊鏈「公開透明」且不可竄改的特性，對鏈上所有交易進行追蹤、去匿名化及風險評估的技術。目前被廣泛應用於檢警調辦案（洗錢、詐騙追緝）、及資安防禦，辦案刑警都會經過培訓增加技能。

警方說，依公職人員選舉罷免法規定，利用網際網路以選舉結果為標的賭博財物，最高可處6個月有期徒刑。境外網站、VPN及虛擬貨幣都不是規避法律責任的保障；呼籲民眾勿參與、招攬或推廣非法選舉賭盤，將持續透過網路巡邏及科技偵查，查緝選舉不法行為，維護公平選舉環境。