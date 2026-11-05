前棒球國手涉殺人判刑定讞因癌末未收監 嘉檢再發監

前棒球國手、台電員工陰經龍不滿女友提分手而持刀刺死對方，判刑15年定讞，原於3年前發監執行，因其癌末、不予收監，嘉檢2日再度發監，並由醫師評估檢查能否收監。

現年近6旬的陰經龍原為台電公司嘉義區營業處員工，其女友張女是台電協力廠商員工，2人曾交往多年，未料張女提出分手，2人談判未果；陰男於111年3月間趁遞送文件時持刀刺向張女胸口，張女送醫不治，嘉義地檢署依殺人等罪嫌起訴，嘉義地方法院判處有期徒刑15年、褫奪公權5年。

陰經龍於112年6月26日判刑15年定讞，並於同年8月9日發監執行，但嘉義監獄發現他罹患口腔癌，經醫師評估檢查，病況已是癌末，依監獄行刑法規定，於同年8月11日評估不予收監。嘉檢當時諭知新台幣10萬元交保，且不得騷擾被害人家屬，並責付其家屬帶回。

陰經龍經責付家屬後，嘉義地檢署函請嘉義市警方不定期至陰經龍住處進行相關訪視，確認其身心狀況，了解是否痊癒、能否入監執行。

嘉檢表示，經警訪視回報，陰經龍仍持續在治療中，因已責付家屬逾3年，則於2日再度將陰經龍發監執行，目前由醫師進一步評估檢查，確認能否入監執行。

陰經龍曾是棒球國手及台灣電力棒球隊成員；陰男在少棒時期，曾赴美國參加威廉波特少棒錦標賽奪下世界冠軍，也入選國家青棒代表隊，退伍後加入台電棒球隊，一直在台電服務。