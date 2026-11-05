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大陸2男偷渡來台！主謀行前狂查資料、開通漫遊 一審今各判9月、6月

聯合報／ 記者李隆揆翁至成／台北即時報導

今年7月漢光演習前夕，陸籍男子欒英亮、于海駕駛橡皮艇自福建出海橫渡台灣海峽，直抵新北市八里台北港，並在雙北、台中等地停留多日，直到民眾發現遭棄置的橡皮艇向海巡報案才循線逮捕二人。士林地檢署依違反入出國及移民法起訴，並求刑2年。士林地方法院今天宣判，考量二人當庭認罪且無其他不法事證，認檢方求刑過重，判處主導的欒男有期徒刑9月；負責駕艇的于男6月，得易科罰金。

判決指出，欒英亮（35歲）與于海（44歲）為朋友關係，現均居住在山東省青島市。二人未經許可，今年7月19日從青島開車10小時，至浙江省金華市購買橡皮艇舷外機，再開車4小時抵達福建省福州市。

出海前，欒男先以手機搜尋台灣相關資訊並開通港澳台國際漫遊，二人在7月22日凌晨4、5時許，從福建省福州市駕駛橡皮艇出海，同日22時38分許，欒男收到漫遊開通簡訊後，認為已靠近台灣，順利在隔日凌晨2時20分許抵達新北市八里區台北港北堤外。

二人在岸邊稍作休息，待7月23日天亮後把橡皮艇留置岸邊，8時3分許背隨身背包徒步進入八里臨港大道，同日10時7分許搭計程車前往台北市北投區梳洗，隨後在台灣停留約一周。

二人偷渡來台的狀況完全沒被海巡發現，直到7月24日張姓民眾發現棄置橡皮艇，海巡署偵防分署桃園查緝隊到場扣押，才在7月30日循線查獲到案。

合議庭審理期間，欒、于二人均坦承犯行，改走簡式審判程序。欒男稱自己在陸從事服裝業、月收入約人民幣1萬至3萬元，當庭遞交親筆信表達悔意；國中肄業的于男則打「溫情牌」，稱大陸家中有102歲高齡奶奶需要照顧，悔稱這是人生「第一次犯錯」，希望獲法官從輕量刑早日返家。

士林地院審酌，二人未經許可駕駛動力橡皮艇入境，危害邊境安全及移民管理正確性，其中欒男出資購買橡皮艇、舷外機並負責導航與對外聯繫，居於主導地位，依法判處有期徒刑9月，並將涉案的橡皮艇、舷外機、手機等犯罪工具沒收；于海受指示駕駛橡皮艇，角色較輕且需撫養配偶之祖母，判處有期徒刑6月，得易科罰金共18萬元。

對於檢方先前求刑2年，法院在判決中說明，本案查無二人入境後從事其他不法活動的事證，考量犯後態度及全盤情狀，認定檢方具體求刑尚屬過重，認為上述刑度已足生警惕。

中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇（圖）偷渡台灣，於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供
中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇（圖）偷渡台灣，於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供

中國大陸籍欒姓、于姓男子（圖）涉駕橡皮艇偷渡台灣，於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供
中國大陸籍欒姓、于姓男子（圖）涉駕橡皮艇偷渡台灣，於7月23日從新北市八里區海灘上岸，海巡署翌日接獲報案發現橡皮艇，30日在桃園查獲兩人。圖／海巡署提供

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