台中男一早去KTV猛灌啤酒 逆向衝撞釀1死1重傷...酒駕致死起訴

台中東區今年7月傳出酒駕致死車禍，23歲羅姓男子一早去KTV喝了數罐啤酒，開車失控逆向連續撞飛2名機車女騎士，釀黃姓婦人頭部重創慘死、吳姓女子腰椎骨折重傷，警方對其酒測數值達每公升0.58毫克，檢方偵結依酒駕致死罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

檢警調查，羅男今年7月16日上午去KTV喝了3、4瓶百威啤酒，早上11點多行經東區樂業路、旱溪路19巷時，突然整輛車偏左跨越至對向車道，再逆向迎面撞上騎機車的吳姓女子（44歲）、黃姓婦人（69歲）。

根據監視器畫面，羅男當時沿樂業路直行，疑似打算要左轉時，整輛車卻沒有減速，反而直接偏到對向車道，對向2輛機車見狀根本來不及閃避，羅先是撞上1名女騎士，再往前撞第2人。

2名女騎士遭迎面撞上彈飛落地，羅的車再衝到一旁店面波及停在路邊的小貨車才停下，現場機車車殼碎裂四散、車體嚴重變形全毀，可見撞擊力道相當猛烈。

黃姓婦人因頭部重創、全身多處骨折，緊急送醫當天仍不治，吳姓女子也有腦出血、腰椎等多處骨折重傷害；警方當下對羅男施以呼氣酒測，數值達每公升0.58毫克，另外經毒品唾液快篩呈現陰性。

羅當時向警方供稱一早在北區喝酒，打算要回家途中才發生車禍。

檢方認為，羅同時涉犯酒駕致人於死、致人重傷等罪嫌，偵結從重依酒駕致死罪嫌起訴他；全案將由台中地院國民法庭審理。

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23歲羅姓男子一早上KTV喝數罐啤酒，開車逆向撞擊2名女機車騎士釀1死1重傷。聯合報系資料照