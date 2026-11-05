張俊傑疑偷渡海巡安檢惹議 管碧玲：查有無疏失、縱放

涉貪汙、共諜案的立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，傳出從基隆正濱漁港搭漁船偷渡出境，海巡人員曾登船安檢卻未發現可疑人員，引發外界質疑。海委會主委管碧玲今天在海巡節慶祝活動表示，海巡投入追緝卻未能抓到張俊傑，讓她深感遺憾，至於有無疏失、縱放，海巡署已成立行政專案調查；行政院秘書長張惇涵也表示，必須還原事實，「該怎麼處理就怎麼處理」。

海巡署今天下午在台北市文山區鎮海樓提前舉辦「118海巡節」慶祝暨表揚活動，張惇涵、管碧玲及海巡署長張忠龍等人出席。管碧玲致詞時談及張俊傑逃亡案，表示海巡配合檢警投入追緝，過程中協助查獲多名涉案人員，也持續執行防逃勤務，但最後仍未抓到張俊傑，讓她感到遺憾。

管碧玲表示，海巡同仁在追緝過程付出許多努力，但對於外界質疑安檢有無疏失、是否涉及縱放，仍須經過專業調查，不能在事實未明前下結論。她強調，檢方正在偵辦，海巡署也成立行政專案調查，希望外界給予時間，調查完畢後「該怎麼辦就怎麼辦」。

張惇涵在活動前接受媒體訪問，被問及張俊傑疑似偷渡及海巡安檢問題時表示，相關案件檢察官已立案調查，海巡署也成立專案調查小組，目前各項情況都在調查中，必須進一步還原事實、釐清責任，才能決定後續如何處理，請外界給調查單位一些時間。

張俊傑9月6日破壞電子手環棄保潛逃，傳出10月28日晚間從基隆正濱漁港搭船出境。檢警海巡已查扣兩艘疑涉案漁船，追查相關船東、船長及船員，至於張俊傑是否已成功偷渡，以及當晚海巡安檢作業有無疏漏，仍待檢方及海巡行政調查釐清。

行政院秘書長張惇涵。記者廖炳棋／攝影