快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

聽新聞
0:00 / 0:00

南竿驚爆幽靈人口介選！地檢署搜索約談6人 3人涉虛遷戶籍交保

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

連江地檢署接獲情資，指南竿鄉某村疑有選民為特定候選人虛偽遷徙戶籍，藉此取得投票權，企圖影響選舉結果，檢方昨日展開搜索查緝行動，約談候選人支持者及遷徙戶籍選民、戶長等6人到案說明，經檢察官訊問後，認定其中陳姓、曾姓及饒姓3名被告涉嫌重大，分別諭知以5萬元、3萬元及2萬元交保，其餘3人請回。

連江地檢署表示，日前接獲南竿鄉某村疑似幽靈人口介入選舉的情資後，檢察長劉俊杰、主任檢察官賴穎穎立即指揮法務部調查局馬祖調查站積極蒐證，釐清是否有人透過不實遷徙戶籍方式，取得選舉投票權，進而影響特定候選人的選情。

經過一段時間調查蒐證，檢方於11月4日持法院核發的搜索票，指揮馬祖調查站、調查局雲林縣調查站及中部地區機動工作站，前往相關處所執行搜索，並通知候選人支持者、遷徙戶籍選民及戶長等共6人到案說明。

檢方指出，經主任檢察官賴穎穎於當日晚間訊問後，認定陳姓、曾姓及饒姓3名被告，涉嫌意圖使特定候選人當選，透過虛偽遷徙戶籍取得投票權，涉犯刑法第146條第2項、第3項，以及公職人員選舉罷免法相關規定，涉嫌虛偽遷徙戶籍投票未遂罪嫌重大，分別諭知以新台幣5萬元、3萬元及2萬元交保，其餘同案被告則均請回。

連江地檢署強調，虛偽遷徙戶籍以取得投票權，藉此影響特定候選人的當選結果，已涉及刑事責任，依相關法律規定，最高可處5年以下有期徒刑。檢方也呼籲，選舉應回歸公平競爭，切勿心存僥倖，以不實遷徙戶籍方式介入選舉，否則將依法究辦。

地檢署並公布反賄選檢舉管道，民眾若發現幽靈人口、虛偽遷徙戶籍或其他賄選情事，可撥打連江地檢署檢舉專線0836-22823（撥通後按9），或法務部0800-024-099檢舉專線（撥通後按4），也可透過反賄選QR Code線上檢舉。檢方表示，檢舉人身分將絕對保密，若查證屬實，最高有機會獲得2000萬元檢舉獎金，呼籲馬祖民眾共同守護選舉公平與民主制度。

連江地檢署接獲情資，指南竿鄉某村疑有選民為特定候選人虛偽遷徙戶籍，藉此取得投票權，企圖影響選舉結果，檢方昨日展開搜索查緝行動，約談候選人支持者及遷徙戶籍選民、戶長等6人到案說明，經檢察官訊問後，認定其中陳姓、曾姓及饒姓3名被告涉嫌重大，分別諭知交保，其餘3人請回。聯合報系資料照
連江地檢署接獲情資，指南竿鄉某村疑有選民為特定候選人虛偽遷徙戶籍，藉此取得投票權，企圖影響選舉結果，檢方昨日展開搜索查緝行動，約談候選人支持者及遷徙戶籍選民、戶長等6人到案說明，經檢察官訊問後，認定其中陳姓、曾姓及饒姓3名被告涉嫌重大，分別諭知交保，其餘3人請回。聯合報系資料照

南竿 戶籍 介選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬祖南竿疑幽靈人口介選　3人交保

桃市桃園、龍潭兩里長候選人涉嫌賄選 一發紅包、一搓湯圓均交保

礁溪鄉長張永德參選議員涉公款買行李箱送村鄰長 20萬交保

參加重陽餐會被控涉賄選 蔡旺璉發聲明：不是今年才辦、不是他設宴

相關新聞

熱狗涉抄襲遭起訴！朱德庸首發聲吐3年煎熬：一度想完全停止創作

饒舌歌手MC HotDog（熱狗）歌曲《樓下的房客》涉嫌抄襲漫畫家朱德庸作品《跳樓》，事件歷經近3年訴訟爭議，2026年4月智慧財產及商業法院一審判決朱德庸勝訴，11月北檢再依違反著作權法將熱狗提起公訴。對此，朱德庸今(5)日透過臉書發表長文，首度談及得知熱狗遭起訴後的心情，坦言當下並沒有喜悅或高興，反而只有平靜與感慨，更直言「根本不必走到這一步」，透露這3年來為了維護原創作品，承受漫長的訴訟及心理煎熬，甚至一度氣餒到想完全停止創作。

竹科公司欠薪又放無薪假…研發處長離職因這關鍵 獲判近百萬資遣費

新竹一家IC設計公司遭3名前員工提告，指控公司積欠薪資，且未依法實施無薪假，公司研發處長、副理與員工等提告，請求資遣費及特休未休工資。公司須支付處長約96.9萬元、副理約30.2萬元，另一名員工約5.7萬元，全案可上訴。

張俊傑疑偷渡海巡安檢惹議 管碧玲：查有無疏失、縱放

涉貪汙、共諜案的立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，傳出從基隆正濱漁港搭漁船偷渡出境，海巡人員曾登船安檢卻未發現可疑人員，引發外界質疑。海委會主委管碧玲今天在海巡節慶祝活動表示，海巡投入追緝卻未能抓到張俊傑，讓她深感遺憾，至於有無疏失、縱放，海巡署已成立行政專案調查；行政院秘書長張惇涵也表示，必須還原事實，「該怎麼處理就怎麼處理」。

南竿驚爆幽靈人口介選！地檢署搜索約談6人 3人涉虛遷戶籍交保

連江地檢署接獲情資，指南竿鄉某村疑有選民為特定候選人虛偽遷徙戶籍，藉此取得投票權，企圖影響選舉結果，檢方昨日展開搜索查緝行動，約談候選人支持者及遷徙戶籍選民、戶長等6人到案說明，經檢察官訊問後，認定其中陳姓、曾姓及饒姓3名被告涉嫌重大，分別諭知以5萬元、3萬元及2萬元交保，其餘3人請回。

新北市四連霸市議員楊春妹夫婦涉送洗衣精賄選 與助理3人遭訴

新北市平地原住民市議員楊春妹，涉嫌在今年7月21至23日間，與身兼助理的何姓配偶及陳姓助理，先後在新北市三個行政區的原住民部落文化健康站，發放價值115元的洗衣精向選民賄選。新北地檢署今依涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人行求賄賂罪嫌起訴楊、何、陳3人。

越南移工替弟出氣剌死同鄉　嘉院裁定5萬元交保

越南籍阮姓男子被控與同鄉喝酒聊天時，不滿胞弟被阮姓同鄉搧巴掌而持刀揮砍，導致對方送醫不治，嘉義地檢署偵結起訴，全案昨天移...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。