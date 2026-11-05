南竿驚爆幽靈人口介選！地檢署搜索約談6人 3人涉虛遷戶籍交保

連江地檢署接獲情資，指南竿鄉某村疑有選民為特定候選人虛偽遷徙戶籍，藉此取得投票權，企圖影響選舉結果，檢方昨日展開搜索查緝行動，約談候選人支持者及遷徙戶籍選民、戶長等6人到案說明，經檢察官訊問後，認定其中陳姓、曾姓及饒姓3名被告涉嫌重大，分別諭知以5萬元、3萬元及2萬元交保，其餘3人請回。

連江地檢署表示，日前接獲南竿鄉某村疑似幽靈人口介入選舉的情資後，檢察長劉俊杰、主任檢察官賴穎穎立即指揮法務部調查局馬祖調查站積極蒐證，釐清是否有人透過不實遷徙戶籍方式，取得選舉投票權，進而影響特定候選人的選情。

經過一段時間調查蒐證，檢方於11月4日持法院核發的搜索票，指揮馬祖調查站、調查局雲林縣調查站及中部地區機動工作站，前往相關處所執行搜索，並通知候選人支持者、遷徙戶籍選民及戶長等共6人到案說明。

檢方指出，經主任檢察官賴穎穎於當日晚間訊問後，認定陳姓、曾姓及饒姓3名被告，涉嫌意圖使特定候選人當選，透過虛偽遷徙戶籍取得投票權，涉犯刑法第146條第2項、第3項，以及公職人員選舉罷免法相關規定，涉嫌虛偽遷徙戶籍投票未遂罪嫌重大，分別諭知以新台幣5萬元、3萬元及2萬元交保，其餘同案被告則均請回。

連江地檢署強調，虛偽遷徙戶籍以取得投票權，藉此影響特定候選人的當選結果，已涉及刑事責任，依相關法律規定，最高可處5年以下有期徒刑。檢方也呼籲，選舉應回歸公平競爭，切勿心存僥倖，以不實遷徙戶籍方式介入選舉，否則將依法究辦。

地檢署並公布反賄選檢舉管道，民眾若發現幽靈人口、虛偽遷徙戶籍或其他賄選情事，可撥打連江地檢署檢舉專線0836-22823（撥通後按9），或法務部0800-024-099檢舉專線（撥通後按4），也可透過反賄選QR Code線上檢舉。檢方表示，檢舉人身分將絕對保密，若查證屬實，最高有機會獲得2000萬元檢舉獎金，呼籲馬祖民眾共同守護選舉公平與民主制度。