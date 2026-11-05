竹科公司欠薪又放無薪假…研發處長離職因這關鍵 獲判近百萬資遣費

新竹一家IC設計公司遭3名前員工提告，指控公司積欠薪資，且未依法實施無薪假，公司研發處長、副理與員工等提告，請求資遣費及特休未休工資。公司須支付處長約96.9萬元、副理約30.2萬元，另一名員工約5.7萬元，全案可上訴。

判決書指出，處長於2018年6月19日到公司任職，2025年11月25日離職，離職前6個月平均月薪為28萬7233元。他依「勞工退休金條例」第12條規定，請求資遣費106萬7949元。不過，公司主張他身為公司經理人，依職務內容、經營決策參與程度及薪酬結構，不具勞工從屬性，不適用勞動契約保障，無權請求資遣費。

對此，新竹法院認定此職位仍受公司指揮監督，須固定上下班、刷卡並接受考核，具勞動契約從屬性，屬勞基法保障的勞工，判公司給付資遣費96萬9394元。

另一名員工因公司延遲發放2025年7月薪資，且未給付同年8月薪資，於9月12日離職，主張尚有126小時特休未休，請求折算工資6萬6639元；法院審理後，判公司應給付5萬7120元。

另一位副理於2017年12月11日到職，因公司自2025年8月起積欠薪資並實施無薪假，為維持生計於同年8月15日離職，請求資遣費30萬6935元。法院認定公司積欠薪資，准予請求資遣費30萬2088元。