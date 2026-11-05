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熱狗涉抄襲遭起訴！朱德庸首發聲吐3年煎熬：一度想完全停止創作

聯合新聞網／ 綜合報導

饒舌歌手「<a href='/search/tagging/2/熱狗' rel='熱狗' data-rel='/2/103007' class='tag'><strong>熱狗</strong></a>」（<a href='/search/tagging/2/MC HotDog' rel='MC HotDog' data-rel='/2/103008' class='tag'><strong>MC HotDog</strong></a>）<a href='/search/tagging/2/創作' rel='創作' data-rel='/2/243185' class='tag'><strong>創作</strong></a>歌曲「樓下的房客」涉嫌<a href='/search/tagging/2/抄襲' rel='抄襲' data-rel='/2/111788' class='tag'><strong>抄襲</strong></a>漫畫家<a href='/search/tagging/2/朱德庸' rel='朱德庸' data-rel='/2/114925' class='tag'><strong>朱德庸</strong></a>作品「什麼事都在發生」，遭<a href='/search/tagging/2/北檢' rel='北檢' data-rel='/2/239313' class='tag'><strong>北檢</strong></a>起訴。聯合報系資料照
饒舌歌手「熱狗」（MC HotDog）創作歌曲「樓下的房客」涉嫌抄襲漫畫家朱德庸作品「什麼事都在發生」，遭北檢起訴。聯合報系資料照

饒舌歌手MC HotDog（熱狗）歌曲《樓下的房客》涉嫌抄襲漫畫家朱德庸作品《跳樓》，事件歷經近3年訴訟爭議，2026年4月智慧財產及商業法院一審判決朱德庸勝訴，11月北檢再依違反著作權法將熱狗提起公訴。對此，朱德庸今（5）日透過臉書發表長文，首度談及得知熱狗遭起訴後的心情，坦言當下並沒有喜悅或高興，反而只有平靜與感慨，更直言「根本不必走到這一步」，透露這3年來為了維護原創作品，承受漫長的訴訟及心理煎熬，甚至一度氣餒到想完全停止創作。

朱德庸表示，2023年事件發生時，自己最初的要求只有「公開道歉」，後來也曾公開表示接受對方道歉，但不會授權，希望事情就此告一段落，讓自己回歸平靜、不受干擾的生活。沒想到後續發展不如預期，事件不但沒有落幕，反而遭到對方嘲弄，甚至被扭曲成羅生門，讓他不得不在法律追訴權期限屆滿前提告。

朱德庸透露，整個訴訟過程耗費大量時間與心力，必須準備資料、數度親自出庭攻防，甚至在訴訟期間還遭對方指控，認為他對自己的作品管理有疏失，才會讓作品遭到使用。朱德庸感嘆，自己只是一名努力維持生活純粹的獨立創作者，卻為了維護原創權益，必須獨自面對對方龐大的律師團隊及公關資源，一次次聽著他認為並非事實的指控，直言「但我是被侵權的受害者，對方才是那個抄襲者啊」。

朱德庸提及這3年來，每隔一段時間就會在心裡計算事件發生多久，彷彿當兵時數饅頭般，等待訴訟何時才能有結果。他坦言，期間曾經氣餒到想完全停止創作，因為不知道該如何保護自己的作品。隨著網路世界爭議不斷，加上AI快速進入科學、藝術及各種創作領域，更讓他難以想像，未來個人創作者還可能面臨什麼樣的挑戰。

談及這次起訴結果，朱德庸表示，11月2日坐在醫院候診室，看著媒體爭相報導熱狗遭起訴的消息，內心卻只有感慨，因為他認為整件事原本不需要走到法律訴訟這一步。他希望年輕一代的個人創作者，未來不要再遭遇類似處境，當作品被抄襲、改作後，卻還得面對龐大商業運作帶來的扭曲與嘲弄。

朱德庸最後以「Be Brave」勉勵創作者，認為人生不只是要保持酷，更重要的是勇敢堅持自己認為對的事情，也要勇敢面對自己做錯的事情。他強調，原創是人類靈魂的重要特質，在AI高速仿製人類行為的時代，更應該追求創作本身的價值，減少對創作者的傷害。

朱德庸也寫下：「在時間的長河裡，原創，是文化的基石。」他認為，所有文化積累都應該建立在原創之上，而不是抄襲，原創最大的價值，就在創作者靈魂中「心的意念」萌生的那一刻，呼籲不要再以商業操作消滅創作最初的可能性。

朱德庸 創作 抄襲 MC HotDog 北檢 熱狗

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