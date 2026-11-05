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新北市四連霸市議員楊春妹夫婦涉送洗衣精賄選 與助理3人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市平地原住民市議員楊春妹，涉嫌在今年7月21至23日間，與身兼助理的何姓配偶及陳姓助理，先後在新北市三個行政區的原住民部落文化健康站，發放價值115元的洗衣精向選民賄選。新北地檢署今依涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人行求賄賂罪嫌起訴楊、何、陳3人。

全案由檢察官鄭心慈指揮調查局新北市調查處組成專案小組偵辦。楊春妹是新北市現任四連霸議員，已連任新北市第1、2、3屆議員，並曾任新北市議會國民黨團副書記長、國民黨新北市黨部原住民族工作委員會副會長，她到案後承認曾發放洗衣精，但否認出於賄選而送。

起訴指出，楊春妹為尋求連任，利用原住民選民經常聚集在各區原住民部落文化健康站的機會，於今年7月21至23日間，先後前往新北市樹林區、蘆洲區及林口區的原住民部落文化健康站，由楊、何、陳3人身著競選背心，向現場多名原住民選民發放每瓶價值約115元的洗衣精，並表示「拜託支持」，已構成以贈送物品方式向選民行求賄賂爭取支持。

新北檢表示，隨投票日漸近，選情日趨激烈，檢方將持續積極查察各類賄選不法行為，嚴正打擊任何企圖以金錢、財物或其他不正利益影響選民投票意向的行為，絕不容許賄選破壞民主選舉之公平與公正。

新北市平地原住民市議員楊春妹，涉嫌在新北市三處原住民部落文化健康站，發放價值115元的洗衣精向選民賄選，遭新北檢起訴。圖／翻攝FB楊春妹 Dongi
新北市平地原住民市議員楊春妹，涉嫌在新北市三處原住民部落文化健康站，發放價值115元的洗衣精向選民賄選，遭新北檢起訴。圖／翻攝FB楊春妹 Dongi

賄選 議員 2026九合一選舉 新北市選舉

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