退將臧幼俠起立聽中國國歌遭砍75%月退俸 再涉反滲透法為中介選被法辦

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠被控收取中共資金和指示，在台灣舉辦多場餐會，要求到場的人支持特定政黨候選人，高雄地檢署日前發動搜索，依反滲透法向法院聲押臧幼俠，但法官認為無羈押必要，諭知70萬元交保，並限制出境出海。

臧幼俠是台灣振興中華民族文化暨經濟促進協會理事長及高雄市台灣振興中華民族暨文化促進協會實際負責人，先前曾因赴香港參加統戰活動，且於中國國歌播出時起立聆聽，因涉犯違反兩岸人民關係條例，裁罰停止75%月退俸5年、返還溢領款項共16萬餘元，並追繳過往已領的獎章，臧為此提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今年8月駁回，判臧敗訴。

檢調查出，臧幼俠透過任職的協會，與中共中央統一戰線工作部直接指導的與管理「黃埔軍校同學會」合作，去年6月起，多次安排台灣選民赴中，接受落地招待旅遊，並由中方全額提供在中食宿、交通、飲宴及參訪等全部行程費用，由各省統戰部、台辦及黃埔軍校同學會等官員安排接待。

且於今年3月起，臧幼俠受中共資助及指示，在台灣舉辦多場餐會，要求到場的人支持特定政黨候選人，企圖影響今年九合一地方公職人員選舉的公平性與結果。

雄檢3日指揮調查局國安站、高雄市調處、屏東縣調查站及屏東縣刑大等多個單位發動大規模搜索，在屏東、花蓮、新北、桃園、高雄、新竹等地搜索14處、傳訊22人到案。

經檢察官林恒翠、許萃華、高永翰、孫瑋彤、葉幸眞、尤彥傑、陳麒、邱柏峻、廖期弘、張志宏、蔡佩欣、薛名甫、張弘軒複訊後，郭姓幹部等5人以5至10萬元交保，並限制出境出海。

臧幼俠另被主任檢察官董秀菁、檢察官王建中、薛名甫依反滲透法向法院聲請羈押，但法官認為無羈押必要，諭知70萬元交保，並限制出境出海。