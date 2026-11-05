2年193張罰單硬是不繳！台南男遭連環扣押存款 嚇壞分期求饒

41歲胡姓男子2年來開車因未繳通行費、超速及闖紅燈等違規，遭台南市府交通局裁處193筆交通違規罰單，另滯欠牌照稅及違反公路法罰鍰，總計195筆、6萬9636元而遭移送強制執行，經行政執行署台南分署二次扣押存款3萬7395元，胡只好申請分期繳納，終於分期清償。

台南分署指出，胡於2023至2025年間駕駛轎車因未依規定繳交通行費、停車費、超速、於身心障礙專用停車位違規停車、闖紅燈等，遭交通局裁處計193筆交通違規罰單，金額合計6萬5700元。

此外，他滯欠114年度使用牌照稅及違反公路法罰鍰，總計195筆，應納金額合計6萬9636元，先後移送台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員於今年1月間收案後，查得胡有存款可供執行，前後二次核發執行命令扣押其存款債權，分別為1786元、3萬5609元交市府交通局收取。隨後，胡向執行人員申請分期繳納，近日將剩餘金額分期清償。