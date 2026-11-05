聽新聞
0:00 / 0:00
2年193張罰單硬是不繳！台南男遭連環扣押存款 嚇壞分期求饒
41歲胡姓男子2年來開車因未繳通行費、超速及闖紅燈等違規，遭台南市府交通局裁處193筆交通違規罰單，另滯欠牌照稅及違反公路法罰鍰，總計195筆、6萬9636元而遭移送強制執行，經行政執行署台南分署二次扣押存款3萬7395元，胡只好申請分期繳納，終於分期清償。
台南分署指出，胡於2023至2025年間駕駛轎車因未依規定繳交通行費、停車費、超速、於身心障礙專用停車位違規停車、闖紅燈等，遭交通局裁處計193筆交通違規罰單，金額合計6萬5700元。
此外，他滯欠114年度使用牌照稅及違反公路法罰鍰，總計195筆，應納金額合計6萬9636元，先後移送台南分署強制執行。
台南分署表示，執行人員於今年1月間收案後，查得胡有存款可供執行，前後二次核發執行命令扣押其存款債權，分別為1786元、3萬5609元交市府交通局收取。隨後，胡向執行人員申請分期繳納，近日將剩餘金額分期清償。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。