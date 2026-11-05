越南移工替弟出氣剌死同鄉　嘉院裁定5萬元交保

越南籍阮姓男子被控與同鄉喝酒聊天時，不滿胞弟被阮姓同鄉搧巴掌而持刀揮砍，導致對方送醫不治，嘉義地檢署偵結起訴，全案昨天移審，嘉院裁定新台幣5萬元交保、限制出境。

根據台灣嘉義地方檢察署起訴書，阮姓犯嫌今年7月在嘉義縣六腳鄉持刀揮砍被害人，導致被害人身中3刀，其中1刀為左背部穿刺傷致急性大量出血，經送醫急救仍於隔天不治。

檢警表示，事發當時死者在六腳找同鄉喝酒，過程中有說有笑，後來雙方因細故不歡而散；被害人事後持鐵鎚教訓阮姓犯嫌弟弟，阮姓犯嫌獲悉後，持剁肉刀器找原本不認識的被害人算帳，釀成命案。

嘉檢說，現場無監視器，雙方打鬥後，犯嫌也受刀傷，且凶刀上僅驗出犯嫌與死者檢體，排除他人涉案，全案依傷害致死罪嫌起訴；案件昨天移審，台灣嘉義地方法院裁定案發後遭羈押的阮姓犯嫌5萬元交保並限制出境出海。