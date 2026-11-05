酒駕拒測累犯遲不下車 警拔槍嚇阻開罰42萬

高雄林姓男子開車抽菸又變換車道沒打方向燈，遇警方攔查遲不下車，一度又往前行駛，迫使員警亮槍阻攔。他下車後，員警聞出酒氣，要求酒測但他拒測，警方查出他去年就有拒測紀錄，這次共計對他開罰42萬餘元。

高雄市警仁武分局員警11月2日凌晨在鳥松區松埔路，見林姓男子（49歲）駕駛轎車未打方向燈，攔車阻他的去路，要求他下車受檢。但他遲不下車，突然又開車往前行駛，員警立即拔槍嚇阻，他才下車受檢。他稱是打錯檔，車子才不慎往前走。

員警見林男臉色潮紅又散發酒氣且無照駕駛，要求對他酒測但被拒。警方查資料，發現他去年就曾有酒駕拒測紀錄，共對他開出最高可罰42萬4800元的罰單並扣車。

警方表示，林男因10年內第二次拒絕酒測，依道路交通管理處罰條例加倍處罰，處36萬元罰鍰，另因去年吊銷駕照已無照駕駛，可處罰6萬元，並在行駛間抽菸罰1200元、不依規定使用燈光，最高可處罰3600元，罰款金額才達42萬餘元。

警方拔槍要求林男下車，發現是酒駕拒測累犯。記者林保光／翻攝

警方拔槍要求林男下車，發現是酒駕拒測累犯。記者林保光／翻攝

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