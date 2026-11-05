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被遠燈逼到理智線斷 運將暴怒飆罵「龜兒子」二審仍判無罪理由曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓計程車司機開車載客人前往嘉義中坑精北營區時，不滿另輛計程車司機尾隨並不斷使用遠光燈照射，在營區前空地辱罵對方「龜兒子、X你娘」而被訴，一審認時間極為短暫，並無反覆恣意謾罵，且未逾越一般人可合理忍受範圍獲判無罪，檢方不服上訴，二審認原審事用法無違誤而駁回。

檢方起訴，雙方均為計程車司機，駕車乘載客人前往精北營區時，李因不滿對力駕車尾隨並不斷使用遠光燈照射，於去年11月23日傍晚6時51分許，在營區前空地，公然向對方辱罵：「龜兒子、X你娘」等語，足以貶損其人格及社會評價，因認李涉犯公然侮辱罪嫌。然而，李一審獲判無罪。

檢方不服上訴，指李直接針對對方辱罵「龜兒子、X你娘」等語，其語意及內涵均具高度負面貶損、侮辱性，對其人格權造成重大損害，且所為顯非對公共事務、學術、藝術或專業事項評論。

檢方認為，原審以時間短暫、未反覆謾罵、雙方口角及未造成重大社會生活影響等理由，認定尚未逾一般人合理忍受範圍，難認妥適。

台南高分院合議庭指出，檢察官上訴雖以李所稱「龜兒子、X你娘」等語具有高度貶抑、侮辱性，且非涉及公共事務等具有正面價值言論，主張已逾一般人合理忍受範圍。然而，公然侮辱罪的成立，不得僅以言詞本身具有貶損意涵即為判斷，仍應依具體表意脈絡整體觀察。

合議庭認為，李是在雙方因行車及開啟車門所生連續衝突過程中，因情緒激動而為短暫言語攻擊，縱於極短時間內再次為相同言詞，依其前後情境及爭執經過，仍難認屬針對告訴人社會名譽或名譽人格所為反覆、持續恣意謾罵，其冒犯及影響程度也未逾一般人可合理忍受範圍。檢察官僅著眼於該言詞本身侮辱性，而未就其整體表意脈絡為評價，尚不足以推翻原判決認定。

台南高分院認為，李男是在雙方因行車及開啟車門所生連續衝突過程中，因情緒激動而為短暫言語攻擊，其冒犯及影響程度也未逾一般人可合理忍受範圍，駁回檢方上訴。聯合報系資料照
台南高分院認為，李男是在雙方因行車及開啟車門所生連續衝突過程中，因情緒激動而為短暫言語攻擊，其冒犯及影響程度也未逾一般人可合理忍受範圍，駁回檢方上訴。聯合報系資料照

運將 嘉義 計程車司機

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