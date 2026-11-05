高雄鳳山沙灘排球場走道不平害跌傷 志工求償國賠150萬

高雄市一名洪姓國小女老師於2023年8月間，前往鳳山沙灘排球場擔任亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽翻譯志工，行經大樓旁走道時因地面不平而摔倒受傷，洪女認為高雄市政府運動發展局未善盡維護之責，憤而提國賠求償150萬元，橋頭地院認定運發局管理確有欠缺，判須賠償5千元。

判決指出，事發當天洪女在走道步行時因地磚間隙、下陷及缺漏等不平整狀況跌倒，運發局雖辯稱洪女未必是在缺損處跌倒，或可能因個人體質因素摔倒，且未舉證因果關係，不過法官認為，該走道地磚間高低不一且未密合、多處缺漏，運發局未設置任何警告標誌，已構成公共設施管理之欠缺，應負國家賠償責任。

法官審酌洪女第一天至醫院急診時，診斷僅為右踝扭傷、右膝及右手指多處挫傷，醫囑建議休養3天即可，雖然洪女主張自2023年8月起至2025年2月止，在當地中醫診所進行長達1年半、高達179次的針灸及中藥治療，但中醫診所所載的部分傷勢與急診初診不符，難以認定長達年餘的漫長療程與當初輕微擦挫傷有直接因果關係。

法官考量洪女所受傷勢及運發局管理疏失等情狀，認為精神慰撫金以5千元為適當，判決運發局應給付5千元及法定遲延利息，其餘之訴則予駁回。全案仍可上訴。