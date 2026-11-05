偽造市議員簡書培索資深偽影片 婦人涉個資法起訴

台北市議員簡舒培今年7月自豪是「索資第一名」，被台北市長搶萬安稱是「索資佛地魔」，有名崔姓婦人在社群散布簡舒培質詢時，要求公務員交出100萬頁文件的深偽影片，台北地檢署今依違反個資保護法、加重誹謗等罪起訴崔婦。

起訴指出，52歲崔女在7月23日下午，用手機登入Threads帳號，偽造竄改過簡舒培在台北市議會質詢的影片散布。影片內容為簡舒培質詢表示，「對，我就是會霸凌國民黨縣市公務員幹輸賠，幹是幹到飽幹，輸是輸光光輸，賠是賠光光賠，我就是要在星期五下午5點告知國民黨縣市公務員，星期一給我交出100萬頁文件」，簡舒培認為影片對她造成損害，向警方提告。