聽新聞
0:00 / 0:00
偽造市議員簡書培索資深偽影片 婦人涉個資法起訴
台北市議員簡舒培今年7月自豪是「索資第一名」，被台北市長搶萬安稱是「索資佛地魔」，有名崔姓婦人在社群散布簡舒培質詢時，要求公務員交出100萬頁文件的深偽影片，台北地檢署今依違反個資保護法、加重誹謗等罪起訴崔婦。
起訴指出，52歲崔女在7月23日下午，用手機登入Threads帳號，偽造竄改過簡舒培在台北市議會質詢的影片散布。影片內容為簡舒培質詢表示，「對，我就是會霸凌國民黨縣市公務員幹輸賠，幹是幹到飽幹，輸是輸光光輸，賠是賠光光賠，我就是要在星期五下午5點告知國民黨縣市公務員，星期一給我交出100萬頁文件」，簡舒培認為影片對她造成損害，向警方提告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。