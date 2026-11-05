北市社會局前社工侵占千萬買精品　士林分署雙11拍賣

台北市社會局江姓前社工督導涉嫌利用保管受監護宣告老人帳戶機會，侵占逾新台幣1200萬元。台北地檢署查扣其多款名牌包、精品，囑託士林執行分署拍賣，將於11月11日上午舉行。

法務部行政執行署士林分署將於11月11日上午11時，在士林分署一樓大廳暨拍賣室舉辦「檢執聯防．正義安民」雙11聯合拍賣會。

士林分署表示，此次拍賣攜手台北地檢署、彰化地檢署，推出保時捷跑車、名牌包及精品等囑託拍賣標的，另有房地、珠寶、手錶及股票等多元物件。

台北地檢署今年9月間偵辦北市江姓前社工涉嫌違反貪污治罪條例案件，查扣愛馬仕、香奈兒、LV、迪奧、Prada等多款二手名牌包、長短夾，以及卡地亞手錶、戒指等共計19件，囑託士林分署拍賣。精品鑑賞會將於拍賣當日上午10時至11時舉行。

另一拍賣亮點，為彰化地檢署偵辦郭姓被告涉嫌違反證券交易法等案所查扣的2輛保時捷，為避免車輛久置折損，囑託士林分署辦理變價拍賣。包括2024年1月出廠的灰黑色911 GT3 RS，以及2023年12月出廠的藍色Taycan 4S Cross Turismo。拍賣當日上午10時30分至11時將舉辦車輛鑑賞會。

不動產部分，包括新北市八里區2處房屋，另有新北市三芝區別墅1間，以及分布士林、北投、內湖、南港等地的60餘筆土地同步拍賣。

其他動產標的，包括2023年出廠的TOYOTARAV4、2012年4月出廠的BMW自用小客車、翡翠金戒指、手鐲、藍寶石戒指、陽信股票等。

士林分署表示，不動產投標時間為當日上午10時30分至11時，投標人應於期限內將投標書及保證金投入投標箱；動產競買登記時間為當日上午10時30分至11時，應買人須攜帶身分證明文件辦理登記，領取號碼牌後參與競標。各標的拍賣條件、應備文件、保證金、繳款方式及相關程序，請詳閱個別拍賣公告並確認標的現況。