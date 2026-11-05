台中男子嫌鄰居吵...拿22公分長刀砍殺翁、嫗 判8年4月還要賠107萬

台中市霧峰區去年驚傳喋血砍人案，23歲林姓男子自稱隔壁鄰居電視聲音太大，持刀猛刺70歲陳姓婦人，連同勸架的70歲陳姓老翁也被刺中左胸一度命危，法院刑事一、二審依殺人未遂罪判林8年4月，民事一審再判他應給付施姓老翁107萬元，可上訴。

檢警調查，林男2025年10月16日下午1點50分在霧峰區住處前，因噪音問題與鄰居陳姓老婦、施姓老翁爭執，林持1把長達22公分的水果刀刺殺2人顏面、頸部及胸部， 警方到場將林男依現行犯逮捕。

檢方也發現，林男2023年間也曾拿水果刀刺傷鄰居等人被法院判刑，可見他有反覆實施之虞，已將林男向法院聲請羈押。

台中地院刑事一審認為，林不滿鄰居否認發出噪音，就持刀刺殺2人，且他過去就曾犯類似犯罪，卻仍失控再犯，依2個殺人未遂罪，各判林7年2月、6年，2罪應執行8年4月，上訴經台中高分院二審駁回。

施翁再提民事訴訟，主張遇害後痛苦交瘁，請求精神撫慰金130萬元、連同醫藥費等，一共向林男求償187萬7118元。

林抗辯稱，自己有攻擊失，但對方傷口深度不是10公分，就對方請求醫藥費沒意見，但認為精神撫慰金過高，應以20萬元合理，且他沒有殺人犯意，認為刑事判太重，已經對二審判決提上訴。

民事庭查，施遇害後陸續前往醫院治療，顯見身體、精神受有相當痛苦，審酌雙方職業、收入及侵害程度等，認為精神撫慰金以50萬元適當，連同醫療費等，判林男一共應給付施107萬7118元。