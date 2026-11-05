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影／涉勾結保險員集體詐保 研杰汽修老闆聲押 網紅「矮豆」百萬交保
研杰汽車保養廠被控與汽車材料商勾結，虛報材料費向13家保險公司詐保，12名保險員也淪內鬼，裡應外合配合放水，台北地檢署昨天大規模搜索約談34人到案，檢察官漏夜偵訊後，認為研杰汽車負責人孫合甲犯嫌重大、且有串滅證之虞，向法院聲羈禁見，網紅兒子「矮豆」孫皓倫100萬交保。
同案約談孫合甲另名兒子孫皓哲100萬交保、妻子劉碧霞50萬交保，研杰汽車會計曾淑梅50萬交保、續上汽車材料商李文慶20萬交保、明台產險江俊緯等人各以5至10萬交保。
孫皓倫是知名汽車修配師傅與社群網紅，以「正能量做工的人」形象在平台上分享汽車維修、保養、鈑金與用車知識，主打雙B名車只要花小錢就能修車，還與特定超跑業者合作免費健檢車輛，近年打出知名度，不少粉絲稱他「老車救星」，詎料涉詐遭約談。
據了解，孫皓倫坦承部分犯罪事實，但對有些關鍵問題則回憶不清楚，他凌晨被諭知100萬交保後，不到10分鐘就辦保快速離去，相當有經濟能力。
據調查，研杰汽車旗下共有曠野、龍門三家維修廠，一般車禍發生時，保險公司為避免詐保，會指定保養廠找指定材料商叫貨，再依據發票理賠，孫合甲涉與汽車材料商勾結，先由保險員到場勘驗車輛，再透過材料商填寫不實維修發票，保險員則充當內鬼放水，待保險公司出金給材料商與保養廠，再將詐保款項分潤給孫氏夫妻，保險員則從中抽佣。
調查局桃園市調查處蒐證多時，發現有新光、華南、新安東京、泰安、旺旺友聯、兆豐、南山、富邦、明台等13家保險公司受害，報請北檢檢察官卓浚民指揮偵辦。檢調昨天兵分19路搜索研杰汽車保養廠等地，查扣大批維修與報價資料。
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