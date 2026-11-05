竹縣汙水工程弊案！4萬米擋土設施「僅做181米」擺拍詐近億…官商14人判刑

新竹縣府工務處林姓約聘僱員涉嫌與承攬竹北市汙水下水道第二期工程第3、4標的廠商勾結，未依規定施作擋土設施，卻以施工照片擺拍、製作不實估驗資料，向縣府詐領工程款，兩案不法金額合計近9800萬元。林男兩案圖利罪各判3年，合併執行3年6月；另4名被告分別遭判刑4年至2年4月不等，全案仍可上訴。

判決書指出，林男自2005年起任職新竹縣府工務處下水道科，負責汙水下水道工程開標、審標、履約管理、估驗計價及驗收等業務。2014年起辦理竹北市汙水下水道第二期工程分為多個標案，其中第四標由振鑫營造以2億598萬元得標，第三標則由東鑫龍營造以3億3200萬元得標。

第四標工程全長約4萬2810公尺，依法開挖深度超過1.5公尺須設置鋼軌樁及鋼板擋土設施，但振鑫營造為節省成本，僅施作181.3公尺，其餘4萬2628.72公尺均未施作，卻以少數施工照片及不實資料虛報施作數量，監造人員明知未依約施工仍審查放行，讓縣府誤認工程符合規定，詐得5154萬9346元。

第三標工程中，東鑫龍營造為節省成本，指示下包廠商不施作擋土設施，並以少數施工照片及不實估驗資料、施工日誌虛報，監造人員明知施工不符規定仍審查放行，詐得4663萬5432元。林姓約聘僱員明知兩標工程未依約施作，仍在估驗、驗收及結算文件登載不實，核發工程款並辦理驗收，讓兩家廠商取得不法利益。

法官指出，林姓約聘僱員及廠商明知負有審查、監督義務，卻讓兩家公司取得鉅額不法利益，恐使廠商輕忽施工品質，影響公共工程安全，危及民眾生命財產。林男2罪各判3年，合併執行3年6月，褫奪公權4年。另振鑫營造監察人盧男、現場施工人員吳男，均因共同詐欺取財罪各判4年；監造商邑公司人員蔡男因違法審查圖利罪判2年4月，振鑫營造負責人盧男判3年。

法官審酌，林姓約聘僱員等人明知負有審查義務，卻讓兩家公司取得鉅額不法利益，恐使廠商輕忽施工品質，影響公共工程安全，危及民眾生命財產。林男2罪各判3年，合併執行3年6月，褫奪公權4年。

其餘9人因無故意犯罪前科、坦承犯行，且考量犯罪角色及情節，法院認定無再犯之虞，均予緩刑，須提供60至200小時不等義務勞務。另東鑫龍公司已全額賠償第三標款項，第四標振鑫公司部分財產也遭扣押，避免損害擴大；被告雖有意和解，但因金額差距未能達成。