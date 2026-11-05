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處長「喝花酒」護航業者通關！高雄動保處集體淪陷雄檢起訴5人
高雄市前動保處長葉坤松被控護航蘇姓寵物店業者通過審查，且長期接受蘇姓業者供養，前往酒店「喝花酒」，不僅葉涉貪，雄檢偵辦時還發現動保處集體淪陷，今天全案偵結，依收受不正利益、圖利等罪，起訴葉坤松、蘇姓業者等5人，另動保組林姓組長、黃姓技士等人，考量犯後態度良好，給予緩起訴處分。
檢方調查，蘇姓業者為順利取得動物展演證，於2024年8月間聯繫葉坤松協助，葉男先將審查委員名單奉上，並應蘇男要求，指定某科技大學獸醫學系吳姓教授擔任審查委員。
擔任審查委員的吳姓教授「球員兼裁判」，收下蘇男的9萬元後，代為撰擬營運計畫書，隨後又在審查會議中護航，建議核發許可證，護航展演園區開張，讓業者獲取211萬4630元的門票不法利益。
蘇男為答謝葉坤松，開始頻繁邀約葉男參加私人餐敘，甚至多次招待葉男前往有女陪侍的酒店狂歡作樂。動保處上行下效，連動保組林姓組長也淪陷，於2024年11月執行稽查前，竟事先打電話向業者通報通信，讓業者及時改善躲過處罰。
不僅如此，檢調發現，動保處陳姓、莊姓、黃姓、余姓等5名承辦特定寵物業（特寵）業務的技士，明知業者申請文件不齊全，竟都在公文上註記「文件備齊」呈核，嚴重破壞行政審查的正確性與公信力。
雄檢偵結，今依對主管事務圖利罪、職務上收受不正利益罪及洩漏國防以外秘密罪，起訴葉坤松、蘇姓業者及護航通過審查的吳姓教授等5人。
至於涉嫌洩密的林姓組長及4名動保處技士，檢方考量其犯後態度良好、情節較輕微，給予緩起訴處分。
葉坤松當時被列被告約談後，高雄市政府2月6日發布人事派令，將葉調離主管職改調參議。
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