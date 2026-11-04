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網紅修車「矮豆」家族驚爆詐保… 12名保險員當內鬼 檢調搜索約談34人
調查局掌握情資，指研杰汽車保養廠涉與汽車材料商勾結，慮用虛報材料費向13家保險公司詐保，12名保險人員淪為內鬼，裡應外合放水護航，專案小組今天大規模搜索19處地點，約談研杰汽車負責人孫合甲、劉碧霞夫妻，他們的網紅兒子「矮豆」孫皓倫也被約談，深夜移送台北地檢署複訊，全案朝詐欺、偽造文書罪偵辦。
同案約談包括續上汽車材料商負責人李文慶、孫合甲兒子孫皓哲、保險員江俊緯等人。
孫皓倫是知名汽車修配師傅與社群網紅，以「正能量做工的人」形象在平台上分享汽車維修、保養、鈑金與用車知識，主打雙B名車只要花小錢就能修車，還與特定超跑業者合作免費健檢車輛，近年打出知名度，不少粉絲稱他「老車救星」，詎料涉詐遭約談。
據調查，研杰汽車旗下共有曠野、龍門三家維修廠，一般車禍發生時，保險公司為避免詐保，會指定保養廠找指定材料商叫貨，再依據發票理賠，孫合甲涉與汽車材料商勾結，先由保險員到場勘驗車輛，再透過材料商填寫不實維修發票，保險員則充當內鬼放水，待保險公司出金給材料商與保養廠，再將詐保款項分潤給孫氏夫妻，保險員則從中抽佣。
桃園市調查處蒐證多時，發現有新光、華南、新安東京、泰安、旺旺友聯、兆豐、南山、富邦、明台等13家保險公司受害，報請北檢檢察官卓浚民指揮偵辦。
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