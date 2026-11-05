酒駕累犯撞死人還交保 屏檢抗告痛批

蔡姓女大生二日返屏東里港替爺爺奔喪，外出買晚餐遭酒駕、無照的詹姓男子撞死，祖孫同日離世。詹酒測值每公升○點八一毫克，是酒駕累犯，今年兩度列入高雄市府公布的酒（毒）駕及拒測累犯名單。檢方聲押，屏東地院裁定十萬元交保，理由之一是前科與本案情節不同。屏檢昨抗告，痛批「難道前案非得撞死人，才能認定有反覆實施之虞？」，裁量顯失比例原則。

聯合報長期關心酒駕議題，這起車禍發生於二日晚間六時五十一分，詹（廿五歲）無照酒駕，載著鍾姓友人行經里港鄉三和路，在路口撞上從產業道路騎機車駛出的蔡女（廿歲）。蔡女遭撞後被推行約五十公尺，送醫不治。詹稱喝了六罐啤酒，要去找工地老闆。

蔡女爺爺二日凌晨過世，她返鄉奔喪卻魂斷路口，家屬一天痛失兩名親人。

屏檢檢察官賴帝安認為，詹涉犯十年內酒駕再犯致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、反覆犯罪之虞，聲請羈押。屏東地院法官張雅喻三日裁定十萬元交保、限制住居；同車鍾姓乘客則遭警方依道路交通管理處罰條例開罰。

屏檢昨抗告指出，詹二○二四年因酒駕判刑確定並執行完畢，今年六月廿五日、七月二日又列入高雄市酒（毒）駕及拒測累犯名單，顯示短期內反覆酒駕，風險高，本案更造成死亡結果。

台南地院簡易判決指出，詹二○二四年中午在永康路某工地旁喝三瓶啤酒，下午三時半無照開車、未繫安全帶，遭警方攔查，酒測值每公升零點四毫克，判處二月徒刑、併科罰金一萬元。

屏檢質疑，前案與本案主要差別僅在是否致人死亡，若以「前科情節不同」否定再犯風險，難道前案也得撞死人？法院既認有逃亡之虞，卻僅裁定十萬元交保，對可能面臨重刑及巨額民事求償者，難有實質拘束力。屏院表示，收到抗告狀後將盡速送高雄高分院裁定。