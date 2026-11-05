工程師偷拍製程 南亞科拒和解 法官仍給緩刑

上市記憶體大廠南亞科資深工程師葉晏瑋為了赴中國大陸任職，去年起頻繁透過WeChat接觸對岸獵頭公司，今年三、四月間三度藏運動攝影機進入辦公室，偷拍三十二項機密製程文件。智慧財產及商業法院昨依營業秘密法意圖在大陸地區使用未經授權洩漏營業秘密罪，判刑一年十月，緩刑四年。

法院認為，葉是初犯，具陽明交大光電工程博士學歷，犯後認罪、悔悟並願賠償，雖和解遭拒，仍應有警惕效果，故宣告緩刑。緩刑期間付保護管束，須於判決確定起三年內書立悔過書、支付公庫二百萬元及接受五場次法治教育。

葉晏瑋原任南亞科先進製程開發處資深工程師，去年起與大陸獵頭公司接觸，爭取赴長鑫存儲任職，並於今年二月提出離職。三月廿八日、四月四日及五日，葉將Insta360攝影機藏在零食堆中，避過安檢，進入管制辦公室登入公司虛擬主機，讀取、翻拍核心製程文件。

葉四月十五日辦妥離職，因未依規定歸還或刪除營業秘密資料，南亞科資安人員比對設備訊號、門禁及電腦操作紀錄，發現三十二項營業秘密遭竊，報警偵辦。數位鑑識確認，葉尚未將資料交付對岸或外流。