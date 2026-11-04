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苗栗縣議員候選人涉嫌現金賄選 檢察官聲請羈押禁見法官裁50萬交保
苗栗縣温姓縣議員候選人涉嫌現金買票，檢方指揮辦案人員昨天傳喚、通知22人到案，偵訊後認為温涉嫌重大，且有滅證、串證之虞，聲請羈押禁見，法官今天裁定50萬元交保，另21人請回。
苗栗地檢署掌握情資，主任檢察官張時嘉、檢察官呂宜臻、姜永浩檢察官，昨天縣警察局、頭份警分局搜索4處，傳喚、通知温姓縣議員候選人等22人到案說明， 檢察官訊問後，認為温涉嫌交付現金，尋求投票支持，而犯公職人員選舉罷免法投票行賄嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘請回，法院今天裁定温50萬元交保。
苗檢呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。
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