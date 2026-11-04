防境外資金介選 檢調搜索約談北台灣地下匯兌業者以百萬交保

調查局掌握情資，指北台灣知名地下匯兌業者王繼吾，涉及長期經營兩岸地下匯兌，主要對象是公司與私人戶，5年內不法金流達數億元，由於正值選前夕，台北市調查處今天搜索約談王家3人到案，台北地檢署訊後依違反銀行法命王繼吾100萬交保。

同案約談包括王繼吾妻子涂娟、胞妹王蕙汶，2人負責提供帳戶給王繼吾，從事地下匯兌行為，檢察官訊後諭令各以30萬元交保。

據調查，王繼吾過去在2014至2015年間，也曾違反兩岸地下匯兌被檢方起訴，王繼吾偵查中自白犯行，繳回犯罪所得，一審獲判1年10月徒刑、緩刑3年。

調查局追查，王繼吾又在2021至2026年間，非法從事地下匯兌，以台灣收錢、大陸付款的異地結算方式，協助特定公司或私人兌換人民幣與台幣，金流達數億元，王男再按比例抽佣，不法獲利計算中。台北市處蒐證後，報請北檢檢察官吳子新指揮偵辦。

防制境外不法資金介入今年九合一選舉，調查局啟動打擊不法金流專案，掃蕩全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房、虛設行號洗錢集團、收購蝦皮帳號集團等，清查地下通匯及洗錢管道的收款人，以及不法資金背後最終受益人，防制境外勢力資金透過地下金融管道進入台灣。