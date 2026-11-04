國語實小70年校慶變調 校友會長告校長討14萬「代墊款」撕破臉

北市國語實驗小學2016年印製70週年校慶專刊爆發爭議，時任李姓校友會長提告前校長楊美伶、輔導主任李奇展討錢，要求給付替校方代墊的14萬餘元印刷費，但一審認定會長未能證明雙方具借貸關係，判校長等人免賠。案件上訴二審，台北地院今駁回上訴，全案確定。

全案源於2016年間，國語實小適逢70週年校慶欲印製專刊500本，礙於經費只夠印190本。時任李姓校友會長主張，前校長楊美伶曾為此事致電他，希望協助代墊剩餘310本印刷費，合計14萬7000元。

校友會長控訴，楊當時承諾會陸續歸還借款，並請輔導室主任李奇展擔任窗口對接。事後，他將14萬7000元款項匯給印刷廠商，校方卻僅在2018年歸還其中2000元，迄今仍有14萬5000元未還，因此提告討錢。

對此，校長及輔導主任駁斥，2人從未向校友會長借款印製專刊，否認雙方具借貸關係。

校長、輔導主任辯稱，專刊經費源於70週年校慶籌備會議3次決議，決定款項由校友會長籌募或由校友會設置募款專戶募得，校友會長因此負責籌措募款支付。其中，有些人會以購買專刊方式出錢贊助校友會，期間有募得2000元，才會將錢匯給會長。

北院簡易庭一審審酌，根據校友會長與輔導主任間的LINE對話紀錄，可見主任曾傳訊「七十周年校慶專刊500本共23萬8000元…研究處請購…輔導室請購…以上合計190本，9萬440元，剩餘310本」，但僅能認定校方尚缺310本經費14萬7560元。

此外，主任訊息中雖說「會長好，校慶校友會時、有賣出兩本七十周年專刊、要請費用2000元拿給您」等語，卻也只能說明主任有轉帳給會長，未見雙方談及借款情事，無從證明有借貸事實。

一審另參酌，時任校慶籌備會主委證稱，校友會長因家長會表示經費有限，曾同意負責專刊費用，因此無論是家長會或校慶籌備會都沒有介入。

一審認為，由於主委與雙方未有糾紛怨隙，並無刻意偏袒一方的必要，證詞應予採信；再比對校友會長所提出的證據，均不足以證明雙方有達成借貸合意，會長請求給付款項無理，一審判校長、輔導主任免賠。

全案上訴二審，北院審理，認為原判決認事用法並無違誤，駁回上訴。全案確定。