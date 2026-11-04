周玉蔻亂爆料「滾床單案」遭境管8月 她無法出國提抗告被駁回

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月，二審改判周女9月徒刑、蔡女6月得易科罰金之刑。周玉蔻也被裁定限制出境、出海8個月，她不服提抗告，最高法院今裁定駁回確定。

全案源於2022九合一大選期間，蔣萬安獲國民黨提名參選第8屆台北市長。周玉蔻、蔡玉真見有炒作空間，接連於同年9月在民視「辣新聞」節目及臉書發文，大聊蔣父蔣孝嚴擔任總統府秘書長時涉及的晶華酒店緋聞案，爆料該案女主角為張淑娟。

張不甘受辱，認為周、蔡未向她求證，卻對外指控她與蔣孝嚴不倫，還稱她嘗試「攀附權貴」，甚至在節目上揭露她的婚姻、職業、社會活動等個資，憤而提告。檢方調查後依個資法、加重誹謗等罪起訴2人，一審各被判刑1年6月。

高院二審審酌過去與本案同樣涉個資法、加重誹謗等罪判決，刑期多為6月以下，一審已嚴重偏離過往量刑行情，改判周玉蔻9月徒刑、蔡玉真6月得易科罰金之刑。

另外，高院認為周玉蔻犯罪嫌疑重大，且經濟能力佳，又多次入出境，依個人資力、智識程度、社會經驗及人際網絡，足認有滯留海外久居的經濟及生活能力，另周女自始否認犯行，被判處不得易科罰金之刑，可預期周女逃匿規避審判程序進行、刑罰執行的可能性高，有相當理由認定有逃亡之虞，裁定自今年9月29日起限制出境、出海8月。

周玉蔻不服提抗告，最高法院今駁回確定。另外，民事部分，張淑娟向周玉蔻、蔡玉真及民視連帶求償2000萬元精神慰撫金，台北地院定今年12月31日宣判。