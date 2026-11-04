竹南鎮長候選人何秀綿涉賄被起訴 競選總部表達嚴正抗議

苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署今天偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法罪嫌起訴，檢察官並建請法官從重量處何秀綿4年6月以上徒刑；對此，何秀綿總部表達遺憾與不解。

何秀綿總部認為，針對檢方片面解讀，刻意省略對候選人有利之證詞，企圖形塑所犯行為之印象，顯有誤導群眾視聽之可能，且藉此影響選舉結果之疑慮，將表達嚴正的抗議。

全案共有14人遭起訴，檢察官審酌何長期擔任公職人員，為一己之私，與共犯公然以逐戶發放禮品拜票行賄選民，嚴重破壞選舉之公平性，戕害民主法治之根，建請法官從重量處4年6月以上徒刑。

對此，何秀綿總部表示，選前羈押與接續的司法動作，足以成為影響台灣選舉結果的事件與工具。未經公平審判之前，司法機關未善盡考量民主程序公正進行之義務，貿然以顯有立場偏頗等新聞內容發布，可能混淆視聽，更可能導致選舉結果失去公正性與正當性，且時機敏感，不免啟人疑竇。

雖尊重司法程序，但對檢方所述犯行，處處充滿片段解讀之疑慮，深感遺憾；為爭取清白，將持續偕同律師團搜集相關資料，堅定立場，為何秀綿爭取公正審判。

並於選後或審判終結後，針對所蒙損失，以及從事可能策劃惡意誤導之對象、關係人、意圖使人不當選等團體或個人，堅定提起司法訴訟，以昭公允，討回何秀綿應有的清白。