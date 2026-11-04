他走在三總停車場人行道...突遭棕櫚葉砸傷肩頸 二審改判國賠58萬元

台北市徐姓民眾4年前行經三軍總醫院內湖院區停車場，被枯黃掉落的棕櫚樹葉砸中肩頸、眼睛受傷，他提告請求三總國家賠償194萬餘元，一審士林地方法院判賠24萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判三總應賠償58萬餘元。

徐提告主張，他2022年12月19日上午10時許，行經內湖三總停車場的人行道，被掉落的棕櫚樹葉砸中肩部、背部、頸部、右眼，導致間部挫傷、右眼鈍挫傷、頸椎挫傷及神經壓迫等。

徐認為，三總對於停車場種植的棕櫚樹有管理維護的責任，院方將停車場管理營運委託廠商岳洋公司，岳洋再將園藝維護為由德齊工程行處理，而廠商卻疏於修剪下垂、枯萎、快要掉落棕櫚樹葉，認為三總應負損害賠償責任，請求國家賠償醫療費、交通費、工作損失、精神慰撫金共194萬餘元。

三總認為，醫院沒有受理國家賠償事件的權限，且棕櫚樹葉沒有砸中徐，而是掉落在他的右後方，且根據台大醫院鑑定結果，徐頸椎神經壓迫事就有疾病，其他症狀也間隔案發當日數日至數月之久，與棕櫚葉掉落沒有因果關係。

一審認定三總是賠償義務機關，且依照監視器畫面，棕櫚葉確實有砸中徐，葉柄也枯黃，認為三總委託的岳洋公司怠於監督德齊工程行人員巡視、修剪棕櫚葉，三總確實應負損害賠償責任。

一審指出，徐被棕櫚葉砸中而肩部挫傷、頸椎挫傷，至於眼睛傷勢、神經壓迫等則難認與被樹葉砸中有關，審酌後判三總應賠償徐24萬餘元。

二審高院今廢棄一審判決，認為三總除24萬4491元之外，還應再給付34萬3573元，共計三總應給付徐58萬8064元。