竹南鎮長候選人何秀綿被控涉嫌發放禮盒賄選 苗檢起訴求刑4年半以上

苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署今天偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法罪嫌起訴何秀綿等14人，檢察官審酌何長期擔任公職人員，為一己之私，與共犯公然以逐戶發放禮品拜票行賄選民，嚴重破壞選舉之公平性，戕害民主法治之根，建請法官從重量處4年6月以上徒刑。

起訴書指出，某社區住戶委員會沈姓前主委為助何秀綿突破跨區拉票藩籬，今年8月間1萬元訂購50盒禮盒，每盒市價399元，沈於9月12日下午1點多，裝有禮盒4大袋提至社區李姓主委現居地暫放，張姓藝品店負責人下午2點半開車搭載何秀綿，吳姓地方人士則自行騎機車抵達，沈負責引導何、張及吳進入社區，並至李的住處提拿禮盒在社區拜票。

何秀錦等5人9月12日下午2點35分，交付住戶禮盒及競選小物濕紙巾賄選，部分家戶則因無人應門未送出，完成社區發送及拜票後，剩餘的禮盒搬往張的藝品店，9月12日下午3點時4分許，何、張向選民拜票、遞送名片及競選小物，再由李、沈交付禮盒賄選。

起訴書說，吳、張懷疑在藝品店圓桌發放禮盒、何拜票期間，疑似有支持其他候選人之選民，遂使用LINE向何示警，何、張、吳仍於9月12日下午3點6分，任由沈出門帶同林姓鄰長回到藝品店，沈、林9月12日下午3點29分沿街敲門發放禮盒賄選，另，羅姓社區前主委9月12日下午3點、6點，及張於9月15日下午，分別交付禮盒給選民賄選。

苗栗地檢署主任檢察官何建寬、檢察官徐子元、檢察官楊岳都指揮苗栗縣警察局、調查局苗栗縣調查站偵辦，9月25日聲請何秀綿等7人羈押禁見獲准，今天偵查終結，起訴何秀綿等8人涉犯投票行賄罪嫌，另有8人涉犯投票受賄罪嫌，其中2人同時涉行賄及受賄罪嫌。

檢察官審酌何秀綿長期擔任重要公職，對於社會具有深厚之影響力，理應深諳選舉法規與賄選界線，然為求勝選竟不惜以身試法，為避免自身親冒遭查獲之風險，圖謀他人承擔買票重大罪責，自己隱身幕後坐享賄選之不法利益，轉嫁法律風險，惡性實屬重大，且犯後矢口否認，企圖營造其他被告自行為其賄選行為，自己為冤屈之面貌，毫無坦白面對司法之悔悟態度，犯後態度實屬惡劣，建請法院從重量處4年6月以上有期徒刑，以懲不法。

苗栗縣竹南鎮長候選人何秀綿涉嫌發送禮盒賄選，苗栗地檢署偵查終結，今天依違反公職人員選舉罷免法罪嫌起訴何秀綿等14人，求皮何秀綿4年6月以上徒刑。聯合報系資料照