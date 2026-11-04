男酒駕累犯撞死女大生10萬交保 屏檢提抗告痛批難道前案也要撞死人？

屏東縣里港鄉20歲蔡姓女大生，2日因阿公過世返鄉奔喪，外出買晚餐遭25歲詹男酒駕開車撞死，詹男酒測高達每公升0.81毫克，且是酒駕累犯，今年兩度遭高市府公布毒酒駕及拒測累犯名單。檢方聲押，法院裁定10萬元交保，理由之一稱前科情節與本案不同等語，檢方不服今速提抗告並痛批，難道前案非得撞死人才能認定有反覆實施之虞？10萬交保形同虛設，裁量顯失比例原則。

全案發生本月2日晚間近7時，詹男無照酒駕開車行經里港鄉三和路與騎機車蔡女發生車禍，蔡女被撞飛遭推行約50公尺，蔡女送醫不治，家屬悲痛，同一天遭逢兩名親人過世。

屏檢表示，法院原裁定認事用法存有重大違誤，裁量顯失比例原則，今提抗告，全案由檢察官賴帝安偵辦，相驗後認詹男涉犯刑法第185條之3第3項10年內曾犯同條經法院判決確定、酒後駕車致人於死罪嫌，犯嫌重大，是重罪，有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲羈，法院裁定10萬元交保並限制住居。

檢方今提抗告痛批，詹男有高度反覆實施風險，酒後駕車危險轉實害，法益侵害急遽升高，詹男2024年甫因酒駕遭判刑確定並執行完畢，2026年6月25日、7月2日均名列高雄市酒（毒）駕及拒測累犯公布名單，短時間內多次飲酒駕車，酒駕情節益趨嚴重。

檢方痛批，詹男酒駕導致蔡女當場身亡，原裁定竟以「前科情節與本案不同」為由否定反覆實施之虞，實則本案與前案僅有致死與否之不同，若照此邏輯，豈非前案非得撞死人方能認定有反覆實施之虞？

「詹男觸犯法條最輕本刑5年以上，僅10萬交保形同虛設！」檢方痛批，詹男所犯屬法定本刑無期徒刑或5年以上有期徒刑重罪，構成累犯依法應加重其刑。原裁定既已肯認詹男犯重罪且有逃亡之虞，卻僅以區區10萬元具保，對照詹男未來面臨重刑審判與鉅額民事求償，該保證金完全無法形成實質心理拘束力，防逃實效蕩然無存。

屏檢指出，詹男雖自首難消畏罪逃亡風險，侵害生命法益裁量失衡，詹男案發後留在現場表明駕駛身分，僅屬事後量刑得否減輕的參考，並不足以消弭日後面臨重刑審判時畏罪潛逃高度風險。

檢方表示，此案造成年輕生命殞落、家庭破碎，原裁定一邊宣稱審酌法益受損程度，另一邊卻以等同輕微財產犯罪的保金放行，裁量顯失權衡。

檢方指出，維護社會安全、確保國家刑罰權行使，依法迅提抗告，力求導正原裁定的失衡，重申「酒駕零容忍」堅定立場，秉持最嚴格標準依法訴追，捍衛人民生命財產安全。

屏東地院表示，待承辦股收到抗告狀後，盡速卷送高分院，由二審審理。

詹男酒駕開車撞死騎機車女大生。圖／讀者提供

詹男今年7月遭高市府交通局公布酒毒駕及拒測名單。圖／取自高市府網站

詹男酒駕開車撞死女大生。圖／讀者提供

詹男今年6月遭高市府交通局公布酒毒駕及拒測名單。圖／取自高市府網站

詹男酒駕開車撞死女大生。圖／讀者提供