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嘉縣警方破獲桌遊館經營職業賭場 逮23人送辦
嘉縣警局水上分局接獲情資轄內日前開幕的某桌遊館暗營職業賭場，警方昨日直搗黃龍當場查獲負責人、工作人員及賭客共23人，查扣賭資現金新台幣33萬元，訊後依賭博罪嫌送辦。
水上分局今天發布新聞稿表示，業者10月25日才大張旗鼓營業，經連日密集蒐證，於昨天見時機成熟，持法院核發的搜索票強勢攻堅。
警方說，當場查獲謝姓負責人、陳姓會計、荷官及外場工作人員計12人，並帶回現場聚賭的吳姓及王姓等賭客11人，合計查獲23人。
警方調查，該賭場以撲克牌妞妞及天九牌等方式聚賭，由專業荷官主持發牌，賭客進場須以現金兌換等值籌碼下注，賽後再至隱密處兌換現金。
警方在現場查扣賭資33萬元、籌碼17萬餘點、撲克牌、天九牌、點鈔機、入會資料及監視器等大批證物，全案詢後依刑法賭博罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
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