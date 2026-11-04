收可頌禮盒…多名岡山區模範母親全被帶走調查 檢指與張騏晟賄選案有關

高雄市議員無黨籍候選人張騏晟被指控涉嫌賄選，雖然以200萬元交保，但檢調仍持續擴大偵辦，今天更傳出有多名岡山區模範母親因為在母親節期間接受區公所表揚時，在餐會上收下張騏晟競選團隊準備的「可頌餐盒」，今天上午被檢調從家中帶走調查，引發家屬不安。

據了解，檢調指控張騏晟為求順利當選，涉嫌於今年5月間，與競選團隊在岡山、橋頭等地餐廳，假借舉辦母親節餐會名義，無償交付市價超過490元的西點禮盒數十盒給選區選民。

檢方認為，張騏晟與其父、前高雄市海洋局長張漢雄與胞兄張鈞華等3人涉犯投票行賄、加重詐欺、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，除張騏晟以200萬元交保外，張漢雄與張鈞華都被羈押禁見中。

橋頭地檢署證實確實有傳喚多名「證人」調查，其中就包含多名岡山區模範母親。其中一位模範母親的家屬指出，當天的表揚餐會現場有各里模範母親及親友參加，由於市府、區公所及多位到場候選人都準備了禮物或競選小物，當時張騏晟送給每位模範母親一盒可頌禮盒，大家在現場收到後不疑有他，便將禮盒帶回家，沒想到會因此成為調查對象。