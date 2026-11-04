宜蘭驚見「幽靈車牌」4號？民眾鷹眼抓包造假 恐遭扣車重罰7.2萬

宜蘭蘇澳街頭出現假車牌的車輛趴趴走，民眾直擊有輛白色轎車掛「CBA-4589」車牌行駛，由於號碼中出現數字「4」，隨即被眼尖路人質疑為造假牌照並拍照發文，警方獲報正進行追查。宜蘭監理站今天表示，偽造車牌依法最高可處7.2萬元罰款，車輛也會被沒入。

事件源於民眾在社群平台Threads上的爆料。目擊者指出，該輛白車昨天上午8時許行經蘇澳鎮中山路一段，牌照樣式顯有異狀。細心網友質疑，除了數字不符常理外，開頭英文字母「CBA」恰好與中國職業籃球聯賽縮寫相同，車牌字體更是漏洞百出，極可能是粗劣的仿造品，甚至懷疑是將原號碼「1589」竄改為「4589」。

貼文引發熱議，宜蘭監理站副站長黃藝娜表示，自民國101年起推行的「前3後4」新式車牌，交通部早已全面剔除數字「4」的編列，因此只要在路上看到7碼的新式車牌出現「4」，絕對是偽造號牌；不過若是「前2後4」或「前4後二」等舊制號牌，當時並未排除「4」，民眾需以此劃分判斷。

宜蘭監理站提醒駕駛切勿心存僥倖，凡查獲懸掛偽造或變造號牌上路，主管機關將依「道路交通管理處罰條例」按最高額度加倍裁罰7萬2000元罰鍰，即刻扣繳牌照。

車輛一旦經依法沒入，將直接依「公路局沒入車輛及物品處置要點」處置，並非繳清違規罰款即可領回，車主將永久失去該車。

蘇澳警分局初步比對查證，該輛車所掛牌照確實涉有偽造嫌疑，目前已掌握該車行車軌跡，請車主到案說明；警方指出，非法使用變造號牌除了面臨行政裁罰、現場保管移置車輛外，更觸犯偽造特種文書罪，莫因小失大、觸犯法網。

民國101年起推行「前3後4」新式車牌，全面剔除數字「4」編號，這輛白車的7碼新式車牌出現「4」，絕對是偽造號牌，最重可開罰7.2萬元。圖／翻攝自脆平台