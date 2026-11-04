慈濟遭詐10.6億案 檢、辯都聲請傳喚慈濟執行長、台積電法務長作證

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，詐慈濟10.6億元佣金；台中地院今再開庭，陳的辯護人指控檢方起訴時序錯亂、倒果為因，另包括檢、辯，都聲請傳喚包括慈濟執行長顏博文、台積電法務長方淑華等人到庭作證。

台中地檢起訴指出，陳昱瑄（41歲）、李易儒（逃往香港、通緝中）2021年見疫苗需求殷切，向慈濟佯稱有買BNT疫苗管道，並曾協助鴻海、台積電採購疫苗，從中詐取美金3000萬元（約台幣約10.6億元）佣金，還和宗教團體「互道」在富邦天空樹豪宅洗錢，檢方搜索查扣高達158公斤黃金。

台中地院10月30日開庭時，審判長李依達詢問是否認罪，陳昱瑄坦承逃漏稅捐、業務登載不實文書，其餘被訴詐欺、鉅額洗錢等均否認。

中院今再開庭，陳的辯護人律師鄭昱仁表示，檢方起訴陳昱瑄詐欺中，有時序錯亂、倒果為因，陳當時受慈濟委託時，不存在和鴻海、台積電共同採購疫苗情形，從當時媒體報導也可知，慈濟是用另一個專案，起初政府希望另外處理，沒和鴻海、台積電一起採購。

鄭表示，再對照陳的公司和慈濟合約有相關費用，慈濟也經層層審核，且若採購金額超出預期，是陳的公司要自行吸收，本案沒有所謂詐欺的問題，不能用事後費用過高的觀點，認定她有詐欺犯行。

另名辯護律師徐承蔭認為，檢方起訴詐欺，是為滿足洗錢特定犯罪所得，但陳商業所得的行為並無不法，沒有詐欺犯行。

另外，辯護人、公訴檢察官也聲請傳喚多名證人到庭作證，包括慈濟基金會執行長顏博文、台積電法務長方淑華、前永齡基金會執行長劉宥彤，及正達光電董事長許庭禎等多人到庭。