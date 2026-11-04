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涉詐慈濟10.6億...女律師願拿500萬元交保 法院再延長羈押她2月
律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀趁2021年疫情嚴重時誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，詐慈濟10.6億元佣金，陳落網遭羈押至今，她上周延押訊問否認詐欺，還訴說監所環境擁擠、艱困，自己半輩子對法律的信仰在崩潰，願提出500萬元交保，台中地院仍裁定陳延長羈押2月，可抗告。
台中地院10月30日開延押訊問庭時，陳女表示檢察官一再用李易儒逃亡未歸作為羈押她的理由，但李男去年8月出境，若會回來早就回來了，況且包括她在內大家根本找不到李，如果自己有能力，會盡其所能說服李男回來把事情說清楚，她根本沒和李串證可能。
陳當天也和法官、檢察官分享，她至今才發現羈押禁見對被告的訴訟防禦權有很大的障礙，關於監獄嚴重超收問題，原本監所內收容8人的舍房，因超收擠到12至16人，空間非常狹窄，她連放卷證的位置都沒有，閱讀困難，且監所沒有電腦，她書狀只能一筆一筆慢慢寫。
陳也說，對於是否延長羈押，她清楚法官心中應已有想法，但她對於法律仍有很高的期待，她18歲開始唸法律，至今41歲超過半輩子都覺得法律是她的信仰，最近她的信仰卻在慢慢崩潰，因為羈押中在監所內聽到太多鬼故事，才發覺司法竟然讓人民失望到這種程度。
審判長李依達問她，若予以交保能提出多少保釋金？陳女說，她資產被扣押，不確定家人能否支援籌措保釋金，比較有把握金額是500萬元內。
中院今再開準備程序庭，庭後一併將延長羈押2月裁定送交陳昱瑄。
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