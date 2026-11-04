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新北消防局採購弊案新北檢起訴5官商 前局長黃德清已歿獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，查出日前因病過世的前局長黃德清，涉嫌圖利熟識的消防器材業者林王森，與時任災害搶救科科長蕭柏桓、搶救科科員蕭柏桓共同洩漏標案資料使林得標，另透過林查出南投縣消防局水里分隊長湯義鈞同樣透過採購案向林的員工曾艾婷收賄，今依貪汙圖利、行收賄及刑法洩密等罪起訴上述5官商，黃德清則因已歿獲不起訴。

全案由檢察官林書伃指揮調查局新北市調查處偵辦，檢調查出，黃德清因與從事消防設備器材銷售的力中國際、明義科技、奕均工業負責人林王森熟識，為使林順利得標承作新北市消防局相關採購案，因此在2023年2月底離職前後，指示蕭柏桓提供其他投標廠商企劃書、採購案工作小組初審意見等招標秘密資料給林。

林中森在得到上述內部標案資料後，順利於「113 年度小型水箱車5輛及水庫消防車6輛採購案」、「114年度水箱消防車7輛及水庫消防車5輛採購案」、「115 年度水庫消防車採購案」中得標，使林各獲得2793 萬、3477萬元不法利益及以3600萬元得標。

另外，檢調在清查林中森所經營的公司時，又發現時任南投縣消防局水里分隊長湯義鈞，去年4月間得知轄內某宮廟有意捐贈消防相關設備、器材，於是透過林的奕均工業曾姓女員工收賄6萬元。

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，今依貪汙圖利、行收賄及刑法洩密、等罪起訴新北及南投消防局5名官商，前新北市消防局長黃德清則已歿獲不起訴。聯合報系資料照
新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，今依貪汙圖利、行收賄及刑法洩密、等罪起訴新北及南投消防局5名官商，前新北市消防局長黃德清則已歿獲不起訴。聯合報系資料照

弊案 消防局 新北

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