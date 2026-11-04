微信自稱「兩岸律師」 中國大陸女子無照打官司遭訴

中國大陸籍的李姓女子明知未取得我國律師證書，卻在微信刊登「兩岸律師李春蕾」、「大陸執業律師」、「上海涉台李律師」等廣告，受託替蘇州公司向桃園地院提起履行契約訴訟，兩度以代理人身分出庭參與辯論；桃園地檢署偵結，依違反律師法起訴。

起訴書指出，36歲李春蕾為中國大陸地區人士，並非外國律師。她在微信刊登法律服務廣告時，還自稱是「台灣律所顧問」，並宣稱從事兩岸法律工作近20年，藉此招攬法律業務。

檢方調查，李女於2024年7月8日取得大陸地區羅伯泰克自動化科技（蘇州）有限公司委任後，在台灣尋找吳姓律師協助，並於同年9月19日向桃園地方法院對桃園某數位科技股份有限公司提起履行契約民事訴訟。

李女並未僅止於提供法律諮詢，還實際參與訴訟程序。桃園地院於2025年3月18日及同年6月10日召開民事言詞辯論庭時，李女均以代理人身分出庭，辦理訴訟事件，全國律師聯合會發現相關情事後，向檢方告發。

檢方偵查期間，除取得李女供述及吳姓律師證言，也調取桃園地院相關民事判決、李女律師網頁廣告截圖、蘇州公司民事起訴狀及訴之變更暨爭點整理狀、民事委任狀，以及兩次言詞辯論筆錄等資料，釐清李女涉案情節。

檢方認為，李女未具我國律師資格，卻意圖營利辦理訴訟事件，涉犯律師法第127條第1項非律師意圖營利辦理訴訟事件罪嫌，依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴，全案將由桃園地方法院審理。