金馬司法影展6強片北中南放映 不只看電影！法官對談說給你聽

司法院今於西門町WESTAR舉行「2026金馬X司法影展」開幕記者會，包括司法院代理院長謝銘洋、金馬執委會執行長聞天祥、國片《有用的人》導演李芸嬋及女星張詩盈等人蒞臨參與，共同為影展揭開序幕，期盼透過電影與司法講堂，促進司法與社會的交流及理解。

「2026金馬X司法影展」精選台、日、韓、德、法等6部優秀作品，涵蓋家庭暴力、兒少權益、民主憲政及犯罪偵查等多元議題，於今年11月6日至11月22日北、中、南放映，民眾可在台北信義威秀影城、台中iFG遠雄廣場威秀影城、高雄大遠百威秀影城欣賞。

謝銘洋指出，司法院從2019年起與金馬影展合作舉辦司法影展，今年已邁入第8年，希望透過電影讓民眾走進不同人物的生命經驗，從中看見法律與人生的交會，也讓看似遙遠的司法議題，成為每個人都能感受與思考的事情。

像是由台灣導演李芸嬋執導、楊一展及張詩盈等人主演的國片《有用的人》，從一場意外車禍出發，描繪2個家庭面對傷害、責任與生活改變的歷程，帶出損害賠償與和解等議題；日本電影《暗影天使》則透過犯罪懸疑故事，呈現家暴被害者尋求保護與重新生活的困境。

另外，南韓紀錄片《首爾守護者》，記錄2024年南韓戒嚴事件中，民眾挺身守護民主的過程，凸顯民主憲政與法治的珍貴；德國電影《檢察追緝令》，藉由檢察官追查案件的過程，探討犯罪偵查所面臨的體制壓力與正義抉擇。

謝銘洋提到，影展放映的6部作品從個人處境延伸至社會制度，帶領觀眾思考法律如何回應不同生命經驗。不僅如此，司法院也將在部分場次安排共10場司法講堂，邀請法官與觀眾面對面交流，增進彼此理解，深化司法與社會的連結。

謝銘洋感謝金馬影展多年來的支持與合作，持續引介深刻而多元的優秀作品，讓司法議題走入民眾生活，也期盼觀眾不僅從電影中獲得感動，更能帶走值得深思的問題，讓觀影後的理解與思考延續至日常生活，進一步拉近司法與人民的距離。

更多場次及司法講堂資訊，歡迎參考司法影展官網。

「2026金馬X司法影展」舉辦開幕記者會，司法院代理院長謝銘洋致詞。記者謝亞庭／攝影