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雲林選舉查賄再傳兩案 西螺候選人送高山茶、莿桐候選人發紅包送衣服

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

年底地方公職人員選舉進入倒數階段，雲林地檢署再查獲2起疑似賄選案，陳姓西螺鎮民代表候選人涉嫌贈送高山茶葉，張姓莿桐鄉民代表候選人涉嫌藉重陽節慶生活動發放敬老紅包，並贈送衣服、醬油。2名候選人訊後各以5萬元交保，相關案情待進一步釐清。

雲林地檢署指出，檢方接獲情資，指稱西螺鎮民代表候選人陳姓男子涉嫌於今年6月間，多次前往選民住處，贈送具有經濟價值及實用性的高山茶葉，疑似藉此換取選民支持。

檢察官黃宗菁11月2日指揮法務部調查局雲林縣調查站、刑事警察局中部打擊犯罪中心、雲林縣警察局西螺及斗南分局、刑事警察大隊等單位，搜索候選人及競選團隊成員住處共7處，查扣茶葉295袋。

檢方另通知、傳喚陳姓候選人及相關證人共20人到案說明。訊問後，認定陳姓候選人涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項，對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，諭知以5萬元交保，其餘涉嫌收受賄賂的9名選民則請回。

另一起案件發生在莿桐鄉。雲林地檢署接獲情資，指稱莿桐鄉民代表張姓候選人涉嫌利用其擔任總幹事的社區發展協會舉辦重陽慶生活動，額外發放敬老紅包，逐一贈送具有投票權的80歲以上長者每人600元現金，並提供市價約1550元的衣服1件及醬油2瓶，疑似藉此作為賄選對價。

檢察官周甫學於11月3日指揮雲林縣警察局斗六分局、刑事警察大隊等單位，搜索張姓候選人及競選團隊成員住處共2處，查扣衣服1箱、醬油78瓶，並通知、傳喚被告及相關證人共12人到案說明。張姓候選人經檢察官訊問後，同樣因涉嫌違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌重大，諭知5萬元交保，其餘涉嫌收受賄賂的5名選民均請回。

雲林地檢署表示，民眾若發現疑似賄選情事，可撥打法務部24小時反賄選專線0800-024-099，撥通後按4，或透過地檢署一對一LINE檢舉聊天室提供線索，檢舉人個人資料將依法保密。、

雲林地檢署查賄，有候選人涉嫌以衣服作為對價。記者陳雅玲／翻攝
雲林地檢署查賄，有候選人涉嫌以衣服作為對價。記者陳雅玲／翻攝

雲林地檢署查賄，有候選人涉嫌以醬油作為對價。記者陳雅玲／翻攝
雲林地檢署查賄，有候選人涉嫌以醬油作為對價。記者陳雅玲／翻攝

西螺 雲林 紅包 重陽節 檢察官 賄選 2026九合一選舉

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